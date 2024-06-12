Низка країн передумали брати участь у Саміті миру: деталі від євродипломатів

Один із дипломатів не виключає, що цей список може поповнитися.

Кількість країн та організацій, які підтвердили свою участь в ініційованому Україною Саміті миру в Швейцарії, зменшилася від 93 до 78.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням кількох анонімних дипломатів країн ЄС, знайомих із перебігом підготовки саміту, але не вповноважених давати офіційні коментарі.

Співрозмовники видання не називали країни, які передумали брати участь у Саміті миру. Один із дипломатів не виключає, що цей список може поповнитися.

"Моя ціль – мати сімейне фото майже на 80 осіб", – сказав один із євродипломатів.

Інший дипломат повідомив про 78 підтверджених учасників саміту, і висловив оптимізм, зазначивши, що "ще є трохи часу".

До слова, як заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд, війна в Україні навряд чи закінчиться після проведення Саміту миру. На її думку, саміт є лише початком для подальших можливих перемовин.

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