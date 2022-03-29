Низка країн працює над створенням фонду відновлення України після війни: Шмигаль розповів деталі

У планах – створення єдиної платформи для цієї мети, анонсував голова уряду.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні в усьому світі створюється дуже багато фондів з підтримки держави. Так, над великою програмою активно працює велика кількість людей.

Про це голова уряду розповів в інтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо з ЄС, зі США, з іншими країнами і міжнародними організаціями, з корпоративним сектором, який теж хоче підтримати Україну. По країнах ­– робота складається з кількох частин. Перша – це забезпечення наповнення бюджету. Друга частина – це глобальна підтримка макрофінансової стабілізації. Третя – це частина майбутнього – це фонд відновлення України. Це recovery plan", – розповів Шмигаль.

На уточнювальне запитання, чи має він на увазі "План Маршалла-2", прем’єр відповів: "Не можу поки що говорити про назву, але це велика програма, над якою зараз активно працює величезна кількість людей".

"Тут і термінове відновлення, наприклад, підірваних мостів. І допомога економіці. І побудова нових підприємств. І будівництво оновлених населених пунктів після руйнації. І відновлення оборонного сектору та інфраструктури. Тому в планах – створення єдиної платформи для цих цілей", – повідомив голова уряду.

Він додав, що зараз обговорюються джерела наповнення. Наприклад, міністр фінансів Німеччини пропонує частково або повністю скерувати на відновлення України Європейський фонд відновлення після COVID, до якогоєвропейські країни мали внести 800 млрд євро.

"Є інші ініціативи ЄС, є окремо пропозиції інших країн. Є арештовані кошти РФ. Є компанії, які хочуть в майбутньому перенести виробничі бази з країни-агресора до України. Наша задача – об’єднати всі ці потенційні ресурси в один чіткий і зрозумілий план", – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр також повідомляв, що втрати України від повномасштабного вторгнення Росії перевищили трильйон доларів. До цієї суми входять вже заподіяні збитки інфраструктурі та економіці, а також майбутні втрати у наступні роки.