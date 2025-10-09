ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Нобелівська премія для Трампа: Зеленський назвав умову підтримки Україною

Зеленський — Трампу: «Томагавки» допоможуть отримати Нобелівську премію миру.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський пообіцяв Трампу "нобелівку" за припинення вогню

Зеленський пообіцяв Трампу "нобелівку" за припинення вогню / © ТСН.ua

Україна підтримає номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо США змусять Путіна сіти за стіл переговорів і припинити вогонь на фронті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

Зеленський пояснив, яке відношення мають ракети «Томагавк» до Трампової мрії отримати «нобелівку».

«Ми говорили (з Трампом — Ред.) про це питання вперше восени минулого року — тоді в Нью-Йорку я порушував це питання з ним, коли президент Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув „ні“, — сказав глава держави.

За словами президента, «томагавки» можуть посилити Україну, протверезити росіян і змусити їх сісти за стіл перемовин.

«І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, — так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вже «майже остаточно» ухвалив рішення щодо поставок ракет Tomahawk Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie