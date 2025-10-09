Нобелівська премія для Трампа: Зеленський назвав умову підтримки Україною

Зеленський пообіцяв Трампу "нобелівку" за припинення вогню / © ТСН.ua

Україна підтримає номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо США змусять Путіна сіти за стіл переговорів і припинити вогонь на фронті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

Зеленський пояснив, яке відношення мають ракети «Томагавк» до Трампової мрії отримати «нобелівку».

«Ми говорили (з Трампом — Ред.) про це питання вперше восени минулого року — тоді в Нью-Йорку я порушував це питання з ним, коли президент Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув „ні“, — сказав глава держави.

За словами президента, «томагавки» можуть посилити Україну, протверезити росіян і змусити їх сісти за стіл перемовин.

«І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, — так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вже «майже остаточно» ухвалив рішення щодо поставок ракет Tomahawk Україні.