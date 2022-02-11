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9 годин нормандських переговорів у Берліні: онлайн-трансляція пресконференції голови ОП Андрія Єрмака

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9 годин нормандських переговорів у Берліні: онлайн-трансляція пресконференції голови ОП Андрія Єрмака

УНІАН

Українська делегація на переговорах мала за мету домовитися про обмін полоненими та розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу в приміщенні українського посольства в Німеччині розповість про результати перемовин у Берліні політичних радників лідерів країн “нормандського формату”, які тривали дев'ять годин і вже завершилися.

Трансляція зустрічі із журналістами відбувається на YouTube-каналі "Радіо Свобода".

Як відомо, українська делегація на переговорах мала за мету домовитися про обмін полоненими та розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, що попередня зустріч у “нормандському форматі” відбулася у Парижі 26 січня. Після неї Андрій Єрмак заявив про реанімацію "нормандського формату". Представник Росії Дмитро Козак назвав тодішню зустріч "непростою" і заявив, що її основною метою була "інвентаризація різних прочитань Мінських угод".

Також очікується пряме включення учасника переговорів від України Андрія Єрмака в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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