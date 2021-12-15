Нормандський формат без Путіна: Зеленський обговорив з Шольцем і Макроном російську загрозу

Спочатку Зеленський окремо переговорив з французьким президентом і німецьким канцлером, а потім політики мали бесіду у трьосторонньому форматі.
Президент Володимир Зеленський провів свою першу зустріч з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Потім, на полях саміту "Східного партнерства", відбулася тристороння зустріч за участю Макрона, Шольца і Зеленського.
Про це інформує пресслужба ОП.
Зустріч з Шольцем
"Високо ціную, що в коаліційній угоді уряду ФРН закріплено домовленість про потужну підтримку України", — відзначив Зеленський, вітаючи Шольца з обранням на посаду.
Окрему увагу під час зустрічі сторони звернули на питання енергетики, безпеки та оборони.
"Розраховуємо на підтримку німецької сторони в питанні збереження транзиту газу територією України після 2024 року", – наголосив Зеленський.
На завершення він запросив канцлера здійснити візит до України.
Радий нашому знайомству з @OlafScholz. Очікую на поглиблення співпраці й у сферах енергетики, безпеки й оборони. Також розраховую на підтримку євроатлантичного курсу . Запросив відвідати Україну з візитом. pic.twitter.com/MRoxSXHmmn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021
Зустріч з Макроном
Володимир Зеленський окремо провів перемовини зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Він висловив сподівання, що під час головування у Раді Євросоюзу Франція "звертатиме окрему увагу на безпеку України та протидії гібридній агресії Росії у Європі".
Очільники держав обговорили реалізацію міжурядових домовленостей щодо спільних економічних проєктів.
Обговорив з @EmmanuelMacron питання співпраці і . Сподіваюся, що головування у @EUCouncil приділятиме окрему увагу безпеці та протидії гібридній агресії у Європі. pic.twitter.com/FtKkRZyfTa— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021
Нормандський формат без Путіна
Після цього канцлер ФРН та президенти Франції та України провели перемовини у трьосторонньому форматі.
"Під час зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем подякував за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Російської Федерації, а також за послідовну позицію Німеччини і Франції у Нормандському форматі. Підтвердили готовність продовжувати роботу", — зазначив Зеленський у Тwitter.
Сторони домовилися продовжити роботу в Нормандському форматі та виконати рішення, ухвалені чотирма на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року.
Зеленський наголосив, що це стосується насамперед:
- дотримання режиму припинення вогню на Донбасі;
- взаємне звільнення утримуваних осіб;
- відкриття двох нових пунктів пропуску на лінії зіткнення.
Макрон, Шольц і Зеленський закликали Росію до відновлення роботи у Нормандському форматі.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Брюсселі назвав три країни, які повинні стати наступними членами ЄС.
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