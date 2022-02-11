Нормандські переговори: Єрмак повідомив, що жодного документа не ухвалили, але нагадав про успішні кейси

Нормандські переговори: Єрмак повідомив, що жодного документа не ухвалили, але нагадав про успішні кейси

У Берліні понад дев'ять годин тривали переговори в нормандському форматі.

За підсумками 9-годинних переговорів політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки" щодо Донбасу не ухвалили жодного документа. Проте сподіваються на розблокування роботи Тристоронньої контактної групи, аби досягнути результату.

Про це вночі 11 лютого в Берліні на пресконференції сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також читайте Зеленський обговорив з Дудою створення альянсу з Британією

"Сподіваюсь, що на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи продовжиться розгляд питань, пов'язаних з законами, які передбачені Мінськими угодами. Вони будуть розглядатися. Ми маємо сьогодні декілька успішних кейсів, коли ухвалювалися рішення щодо режиму припинення вогню. Тому робота триває. Я думаю, що все ж таки ми досягнемо такого бажаного і такого важливого для України і всіх українців результату", - зазначив Єрмак.

Він сказав, що "не змогли дійти якогось спільного документу".

В ОП повідомили, що "під час переговорів Андрій Єрмак наголосив, що Україна послідовно виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту.Тому українська сторона й надалі вживатиме заходів задля активізації роботи всіх наявних переговорних форматів з метою просування мирного процесу. Усі сторони підтвердили свою готовність продовжувати перемовини в Нормандському форматі, а також погодилися з необхідністю розблокування роботи Тристоронньої контактної групи".

Читайте також: