Норвегія дає 1 млрд євро, а безпекові гарантії для України допоможе розробити ексгенсек НАТО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував іноземним партнерам за підтримку та роботою над форматом безпекових гарантій для України.

Норвегія надає додатковий пакет допомоги Україні і готова далі працювати над посиленням санкцій проти Росії.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 1 липня.

"Сьогодні з візитом у Києві був прем'єр-міністр Норвегії. Обговорили з ним подальшу оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії. Норвегія вже надала нам вагому підтримку, але буде ще додатковий пакет обсягом 1 мільярд євро. Дуже дякуємо! Не забудемо", - заявив він.

Зеленський розповів також про роботу спеціальної Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

"Сформували спеціальну Групу з питань міжнародних безпекових гарантій для України. Групу очолить Андерс Фог Расмуссен, ексгенсек НАТО. Він сьогодні прибув до Києва. Керівник мого Офісу Андрій Єрмак також буде з ним працювати. До складу групи увійшли впливові діячі з різних демократичних країн світу - Австралії, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії і, звичайно, України. Головне завдання групи – розробити формат безпекових гарантій для нашої держави, який працюватиме довгостроково і реально, щоб не було жодних майбутніх агресій", - сказав президент.

Нагадаємо, що Андерс Фог Расмуссен пояснив, що приїхав до України, щоб зробити внесок у те, аби Україна не лише виграла війну, а й у подальшому отримала мир.