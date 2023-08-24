Норвегія підтримує авіаційну коаліцію, уже три країни погодилися передати Україні літаки F-16 – Зеленський

Норвегія дієво підтримує авіаційну коаліцію та підготувала відповідні рішення стосовно України. Є і новий оборонний пакет – це посилення ППО та інше дуже важливе оборонне обладнання.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи переговори з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Зеленський наголосив, що йому особливо приємно вітати в Києві голову уряду Норвегії в День Незалежності України.

Президент особливо відзначив п’ятирічну норвезьку програму тривалої підтримки України.

"Норвегія активно приєдналась і до глобальних зусиль для реалізації Формули миру. Вже відбулися зустрічі радників лідерів держав у Копенгагені та Джидді. Ми будемо вітати один із раундів переговорів в Осло", - зазначив він.

Президент України наголосив, що дуже цінує те, що прем’єр-міністр Норвегії та весь норвезький народ разом з Україною від першого дня повномасштабної російської агресії.

"Кожного дня протягом цієї війни ми відчували, що Норвегія справді прагне допомогти Україні та відновити мир... Від імені всіх українців дякую пану премʼєр-міністру за лідерство й усьому норвезькому народу за те, що ви стали одними з найбільших у світі захисників людської свободи та рівності націй", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський зазначив, що вже три країни погодилися передати Україні літаки F-16 після тренування пілотів.

"Це Данія, Нідерланди та Норвегія. І ми надзвичайно вдячні всім трьом державам, а також дуже вдячні Сполученим Штатам Америки. Їхня добра воля і їхні технології. Вони акцептували це. Вдячні Президенту США, Конгресу", – резюмував президент України.

Нагадаємо, Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.

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