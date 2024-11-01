Норвегія закликала зняти будь-які обмеження на використання Україною західної зброї

Єдиним обмеженням для України у цьому питанні має бути міжнародне право.

Норвегія виступає за те, щоб міжнародні партнери зняли з України будь-які обмеження на використання зброї, яка їй надається.

Про це на полях конференції щодо Формули миру у Монреалі заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Укрінформ.

“Друзям і прибічникам України не слід казати їй оборонятися зі звʼязаними за спиною руками. Нам варто дозволити Україні самій обирати, як застосовувати надану зброю для досягнення максимального ефекту”, - зазначив він.

За словами Ейде, єдиним обмеженням для України у цьому питанні має бути міжнародне право.

“Однак міжнародне право жодним чином не забороняє України відбиватися від агресора. Росія - агресор, вона обрала війну й має розуміти, що ця війна може перекинутися на її територію”, - наголосив глава МЗС Норвегії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія посилить оборону України новими системами NASAMS та винищувачами F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Норвегія та Швеція виділяють Україні нові пакети допомоги.

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