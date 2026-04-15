Норвегія передала Україні F-16: коли винищувачі стануть на озброєння

Норвегія передала Україні шість винищувачів F-16, і вже найближчим часом вони можуть поповнити склад Повітряних сил.

Про це заявив Йонас Гар Стьоре під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Осло 14 квітня, - пише Укрінформ.

За словами норвезького прем’єра, літаки вже передані Україні, однак наразі вони проходять підготовку перед введенням в експлуатацію.

«Це були літаки, які не перебували в активному використанні. Вони потребували підготовки до включення до складу українських ВПС. Я думаю, що перші з них незабаром будуть введені в експлуатацію», — зазначив Стьоре.

Він уточнив, що наразі винищувачі ремонтують і готують техніки в Бельгії в межах міжнародної співпраці за участю США та України. Саме цим пояснюється затримка з їхнім бойовим застосуванням.

Прем’єр також підкреслив, що Норвегія зосереджується не лише на передачі авіації, а й на посиленні української протиповітряної оборони — зокрема, постачанні ракет і перехоплювачів.

Окрім цього, Норвегія разом із партнерами — серед яких Німеччина, Нідерланди та інші європейські країни — продовжить підтримку України в межах безпекових домовленостей.

Стьоре наголосив, що його країна залишається довгостроковим союзником України, а інтеграція нашої держави до європейської системи безпеки є стратегічною метою.

Нагадаємо, про намір передати Україні винищувачі F-16 повідомлялося ще восени 2024 року. Водночас останнім часом з’являлися повідомлення, що літаки не вводять у стрій через технічні питання та необхідність підготовки пілотів.

