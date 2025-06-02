Норвегія відреагувала на удари по аеродромах РФ, які відносно близько до неї

Вибух / © Pexels

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Україна має повне право атакувати військові об'єкти Росії. Адже саме Москва розпочала повномасштабну війну 2022-го.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє NRK.

Він наголосив, що “Україна, має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на всій території Росії".

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Міністр зауважує, що Київ дотримується міжнародного права і “атакує відповідні військові цілі”. Чого не скажеш про удари, яких завдають російські військові.

“Росія часто атакує українські міста, завдаючи шкоди і вбиваючи цивільних", – додав Еспен Барт Ейде.

За його словами, хоча уражені російські бази розташовані відносно близько до Норвегії, немає жодних причин, чому країна повинна постраждати безпосередньо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом в операції “Павутина” на території РФ було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.

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Зазначається, що дронами було уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3.

Військовий оглядач BBC Кріс Партрідж розкрив головні провали Росії після ударів по аеродромах. Перш за все, з його слів, це серйозний удар по її здатності запускати ракетні обстріли.

Дата публікації 13:54, 01.06.25 Кількість переглядів 336 У Мурманській області РФ лунають вибухи