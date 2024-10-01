Нова ера НАТО: Рютте бере кермо в епоху глобальної турбулентності — чого очікувати

Лише кілька років тому НАТО переживало складні часи. Дональд Трамп відкрито критикував організацію, а президент Франції Еммануель Макрон навіть назвав її "безмозкою". Однак ситуація кардинально змінилася. Після розширення Альянсу для протидії загрозі з боку Росії, завдання збереження та зміцнення цього оборонного пакту часів холодної війни як потужної геополітичної сили тепер перейшло до рук голландця Марка Рютте.

Про це пише Bloomberg.

"Здатний управляти Трампом"

Привітний на публіці, але прискіпливий за лаштунками, колишній прем'єр-міністр Нідерландів стає генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору 2 жовтня, коли оборонний пакт 32 країн вступить у вирішальний період.

Якщо Трамп переможе на виборах у США в листопаді, трансатлантична підтримка буде під питанням, що створить екзистенційну загрозу для альянсу, створеного в 1949 році. Це дестабілізує архітектуру європейської безпеки, оскільки війна Росії в Україні триває вже третій рік, а Київ залежить від постійного потоку військової та фінансової допомоги для своєї оборони.

Рютте також доведеться впоратися з тиском з боку деяких членів Альянсу, які вимагають приділяти більше уваги боротьбі з тероризмом і зміцненню південного флангу НАТО, зберігаючи при цьому достатньо високі витрати на оборону, щоб підтримувати надійне стримування, особливо в умовах обмежених бюджетів в таких країнах, як Німеччина.

"Це далеко не 2014 рік, коли попередника Рютте Єнса Столтенберга батько попереджав, що на нього чекають "нудні роки" в управлінні брюссельською організацією", - пише видання.

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Відомий своїми вміннями працювати з людьми, Рютте - HR-менеджер, який став політиком - показав, що може впоратися зі складними ситуаціями, і після майже 14 років керівництва урядом Нідерландів він має широку мережу контактів, на яку можна покластися.

"Він знає ЄС і всіх його лідерів напам'ять. І він мав справу з Трампом. У політичному плані він не зупиниться на досягнутому", - каже Камілла Гранд, аналітик Європейської ради з міжнародних відносин і колишній високопоставлений чиновник НАТО.

Його репутація "здатного управляти Трампом" може бути особливо цінною. Перед першою зустріччю з тодішнім президентом у 2018 році Рютте був сповнений рішучості налагодити з ним стосунки, але водночас стояти на своєму, тому він практикував рукостискання і вивчав звички Трампа ставити людей в незручне становище.

Згодом колишньому голландському лідеру вдалося уникнути публічного приниження і, на відміну від багатьох інших європейських лідерів, зберегти добрі робочі стосунки з Трампом. Секрет полягав у ретельному плануванні та підготовці, кажуть люди, близькі до цього питання.

Одна зустріч виділяється. Під час бурхливого саміту в 2018 році, коли Трамп погрожував вийти з НАТО, якщо європейські країни не збільшать військові витрати, Рютте зумів послабити напруженість, заявивши, що європейські союзники справді активізуються, і це сталося через Трампа. Хоча реальність була в кращому випадку дискусійною, цей гамбіт змінив настрій і дозволив президенту США піти виправданим.

Відтоді Рютте не відступає від цієї лінії, заявивши в січневому інтерв'ю Bloomberg TV, що Трамп мав рацію, скаржачись на дефіцит європейських витрат на оборону. Коли його запитали про можливий другий термін Трампа, він додав, що "ми повинні танцювати з тим, хто на танцмайданчику".

Аналогічно він говорив і на Мюнхенській конференції з безпеки на початку 2024 року, коли закликав європейців "припинити стогнати і скиглити" про повернення Трампа.

Однак його ставлення до Трампа може змінитися, особливо з огляду на те, що Рютте багато в чому завдячує своєю позицією Джо Байдену. Противник Трампа неодноразово звертався до голландця з проханням очолити НАТО. Одна з таких пропозицій була у 2022 році, яку він відхилив, щоб залишитися при владі в Нідерландах. Але через рік його коаліція розпалася, що відкрило двері для нового поштовху.

Новий генсек НАТО і Україна: чого очікувати

Україна може бути більш складним пунктом розбіжностей. У той час як Трамп відкрито критикує допомогу Україні, Рютте є її рішучим прихильником. Така позиція частково випливає з його емоційної реакції на збиття рейсу 17 "Малайзійських авіаліній" у 2014 році, в якому загинуло майже 200 громадян Нідерландів і яке було покладено на Росію.

"Ніколи не було нічого масштабнішого, і це завжди залишатиметься на першому місці за 14 років моєї роботи", - сказав він в ефірі голландського радіо на початку цього року.

Незважаючи на це переконання, Нідерланди не надали стільки допомоги, як деякі інші європейські країни, посідаючи дев'яте місце за обсягом підтримки Києва у відсотках від національної економіки. Цього року Нідерланди також лише перетнули поріг НАТО, який передбачає виділення на оборону щонайменше 2% ВВП. Частково це пов'язано зі складнощами у фрагментованій коаліції.

Незважаючи на внутрішні проблеми, Рютте залишається ключовою фігурою на міжнародній арені. Він зіграв важливу роль у переконанні США в необхідності надання Україні винищувачів F-16 для посилення її оборони. Самі Нідерланди планують передати Києву 24 винищувачі, а також надати 18 для тренувань.

Марк Рютте: хто він поза образом нового генсека НАТО

Обдарований піаніст, він спочатку хотів зробити музичну кар'єру, але закінчив історичний факультет і приєднався до відділу кадрів компанії Unilever, що виробляє споживчі товари. Потім він повністю пішов у політику після активної участі в молодіжній організації правоцентристської партії VVD, відомої як "Голландські ліберали".

Його навички виживання часто випробовувалися під час його перебування на посаді. У січні 2021 року його третій кабінет розпався через скандал, пов'язаний з голландськими виплатами по догляду за дітьми. Податкові органи висунули неправдиві звинувачення в шахрайстві, в результаті чого тисячі голландських сімей опинилися за межею бідності.

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Він зумів відскочити назад, забезпечивши собі новий термін перебування на посаді на дострокових виборах у 2021 році. Але минулого року його четвертий кабінет зазнав краху на тлі боротьби за міграційну політику, що призвело до рішення Рютте піти з національної політики.

За час свого тривалого перебування на чолі Нідерландів він здобув популярність, уособлюючи голландський прагматизм і ощадливість та відкидаючи атрибути високих посад.

Відомий тим, що їздив у Гаазі на велосипеді або вживаному "Саабі", платив за свою каву і не вимагав відшкодування витрат, понесених під час виконання службових обов'язків. Він також викладав у середній школі у своєму рідному місті протягом усього свого прем'єрства, відомий тим, що з'являвся на своїх щотижневих уроках суспільствознавства навіть після того, як його кабінет розпався у 2023 році.

За словами людей, знайомих з цим питанням, така поведінка перенеслася і в НАТО, де він відмовився від звичайних послуг безпеки, що надаються генеральним секретарям.

Шлях до головування в НАТО

Робота в НАТО не була першим вибором Рютте після того, як він залишив голландську політику. Спочатку він мав намір очолити Європейську комісію, але був змушений відмовитись після того, як стало зрозуміло, що Урсула фон дер Ляєн балотується на другий термін.

Але навіть тоді роль НАТО не була гарантована. Президент Румунії Клаус Йоханніс також брав участь у виборах, і його підтримували східні європейці, які спочатку неохоче підтримували Рютте через занепокоєння щодо дисбалансу в альянсі. Йому потрібно буде бути обережним, щоб зорієнтуватися в цих чуттєвих питаннях.

Протягом 10-річного терміну Столтенберга колишні нейтральні країни Фінляндія і Швеція приєдналися до Альянсу після вторгнення в Україну, Чорногорія і Північна Македонія також стали новими членами Альянсу. Також збільшилися витрати союзників на оборону і доступ до 500 000 боєздатних солдатів. Це забезпечує Рютте надійну відправну точку для навігації по майбутнім ризикам.

"За останні 10 років в НАТО відбулась фундаментальна трансформація. НАТО має найпотужніші оборонні плани з часів холодної війни", - сказала Оана Лунгеску, аналітик лондонського аналітичного центру RUSI і колишня речниця НАТО.

Нагадаємо, під час церемонії передання повноважень керівника НАТО 1 жовтня Рютте заявив, що для нього ключовим пріоритетом залишатиметься підтримка України, забезпечення умов для її перемоги, а також зміцнення трансатлантичних зв’язків та глобального партнерства у розв'язанні питань безпеки.

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