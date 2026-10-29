Нова фінансова схема: The Atlantic розкрило, чому Маск насправді обмежує Starlink для України

© Associated Press

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Starlink обмежений для України. Ймовірно, запроваджуючи заборони на використання Starshield для ЗСУ, гендиректор SpaceX Ілон Маск намагається здобути фінансові переваги.

Про це пише The Atlantic.

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У кінці 2022 року Маск оголосив про запуск сервісу під назвою Starshield, який призначений виключно для військових клієнтів. Він значно дорожчий за звичайний Starlink. У випадку з Україною уряд США сплатив більшу частину цих послуг, забезпечивши компанії хороший прибуток.

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Однак, як мовиться у матеріалі, загалом українські військові так і не перейшли на використання Starshield. Вони продовжили використовувати звичайні антени Starlink. Їхнє обслуговування коштує від $30 на місяць в порівнянні з сумою до $25 000 за Starshield.

Навесні 2026 року військові США зіткнулися з проблемами на Близькому Сході. Американські сили використовували Starshield для управління дронами під час ударів по Ірану. Коли в SpaceX дізналися про це, компанія підняла ціну на обслуговування Starshield у цьому регіоні приблизно з $5000 до $25000 за термінал на місяць, Пентагон погодився заплатити.

Припускають, що зараз в Україні Маск може намагатися зробити такий же трюк із підвищенням чека. Посилюючи заборону на військове використання Starlink, він може змусити українських військових та їхніх закордонних союзників платити набагато більше за Starshield.

Обмеження Starlink для України — головне:

Обмеження швидкості Starshield сервісу Starlink, розробленого для військових цілей, зупинило ключові операції, Україна не могла збивати реактивні «Шахеди». Раніше у ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела повідомили, що Ілон Маск особисто наказав обмежити Starlink для України.

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Згодом у Wall Street Journal повідомили, що Трамп зателефонував Маску та попросив його відновити Starlink для України. Хоч робота Starlink покращилася, але повного відновлення ще не було. Володимир Зеленський заявив, що США наразі не відновили повноцінну роботу супутникового зв’язку в Україні.

24 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкостях, доступних до запровадження обмежень.

Згодом Ілон Маск назвав справжню причину запровадження обмежень Starlink. Він написав, що Starlink має залишатися цивільною системою та не використовуватися для наступальних ударів. Таке застосування може зробити супутники законною ціллю для ударів у відповідь, а їхнє знищення загрожуватиме безпеці всього космічного простору.

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