Нова ядерна доктрина КНДР та заява США про дрони РФ у Польщі: головні новини ночі 13 вересня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 вересня 2025 року:
"Труба 3.0": росіяни через газогін проникають у Куп'янськ
Кім Чен Ин оголосив про розробку нової ядерної доктрини КНДР
Українка отримала повідомлення від "Зеленського" через збій у Viber
Принц Гаррі скуштував улюблені страви принцеси Діани в Україні
США пообіцяли захищати території НАТО після підозрілої атаки дронів на Польщу