Політика
421
1 хв

Нова ядерна доктрина КНДР та заява США про дрони РФ у Польщі: головні новини ночі 13 вересня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
КНДР

КНДР / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 вересня 2025 року:

  • "Труба 3.0": росіяни через газогін проникають у Куп’янськ Читати далі –>

  • Кім Чен Ин оголосив про розробку нової ядерної доктрини КНДР Читати далі –>

  • Українка отримала повідомлення від "Зеленського" через збій у Viber Читати далі –>

  • Принц Гаррі скуштував улюблені страви принцеси Діани в Україні Читати далі –>

  • США пообіцяли захищати території НАТО після підозрілої атаки дронів на Польщу Читати далі –>

