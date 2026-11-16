Нова "Ялта" чи ядерна угода: чого очікувати від зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна в Шеньчжені

У місті Шеньчжень заплановано проведення тристороннього саміту за участю Трампа, Сі та Путіна / © ТСН.ua

Реклама

У четвер, 19 листопада, у китайському місті Шеньчжень заплановано проведення тристороннього саміту за участю президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна та диктатора Російської Федерації Володимира Путіна.

Попри офіційні заяви, що головною темою обговорення стане ядерне роззброєння, у Києві та Європі побоюються, що за закритими дверима лідери можуть спробувати вирішити долю війни в Україні без її участі. Детальніше про підготовку зустрічі, очікувані теми переговорів та головні ризики для глобальної безпеки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Що відомо про зустріч Трампа, Путіна та Сі на полях АТЕС

За даними The Wall Street Journal, ініціатором тристоронньої зустрічі був кремлівський диктатор Володимир Путін. Під час телефонної розмови 9 жовтня він запропонував президенту США Дональду Трампу провести спільну зустріч також із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Реклама

У суботу, 14 листопада, речниця Білого дому Олівія Уельс, а згодом і речник Кремля Дмитро Пєсков повідомили про підготовку тристоронньої зустрічі лідерів США, КНР та Росії.

Згодом, 16 листопада, Міністерство закордонних справ Китаю офіційно підтвердило проведення саміту. У відомстві зазначили, що зустріч відбудеться у китайському місті Шеньчжень у четвер, 19 листопада.

«19 листопада президент Сі Цзіньпін проведе у Шеньчжені саміт Китаю, Росії та США за участю президента Володимира Путіна та президента Дональда Дж. Трампа», — йдеться у повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства.

Чи обговорюватимуть лідери трьох держав війну в Україні

Речниця Білого дому Олівія Уельс повідомляла, що лідери трьох держав головною темою зустрічі стане потенційна домовленість про обмеження ядерних озброєнь.

Реклама

«Він (Трамп — Ред.) обговорить скорочення ядерної зброї у світі, поширення якої президент Трамп вважає дуже небезпечним», — сказала Уельс.

Учасники переговорів також можуть обговорити тему війни в Ірані та ситуації навколо Північної Кореї, зазначає газета The New York Post.

Учасники тристороннього саміту можуть обговорити тему війни в Ірані та ситуації навколо Північної Кореї / © ТСН

Зі свого боку помічник президента Росії Юрій Ушаков заявляв, що сторони можуть продовжити обговорення «всього комплексу питань, пов’язаних із врегулюванням в Україні».

Наразі у МЗС КНР не розкрили порядок денний, однак Пекін формулює мету зустрічі як «поглиблений обмін щодо миру та стратегічної стабільності великих держав», передає видання Hngn.

Реклама

Зеленський попереджає про «нову Ялту»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч лідерів США, Китаю та Росії, яка може перетворитися на спробу нового переділу світу. Під час розмови з журналістами 27 жовтня президент зазначив, що учасники такого саміту напевно обговорюватимуть Близький Схід та Україну, однак наголосив на неприпустимості сценарію «нової Ялти».

«Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта-2, 3, 4", коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок — що можна так перерозподілити», — заявив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Він переконаний, що сьогодні поділити світ між трьома гравцями вже неможливо, адже сучасний «фрагментарний та технологічний» устрій докорінно відрізняється від часів Другої світової війни.

На думку Зеленського, головним ініціатором таких переговорів є Москва, для якої цей формат після подій на Алясці став би другою серйозною дипломатичною перевагою.

«Я думаю, що Росія хоче більше за всіх. Я думаю, менше за всіх хоче Китай. Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для Росії», — підкреслив президент.

У Європі занепокоєні переговорами у Китаї

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Дональда Трампа утриматися від несподіваних рішень щодо України під час його майбутніх переговорів із Путіним у Китаї, повідомляє Sky News.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Виступаючи на саміті лідерів ЄС у Дубліні, Мерц зазначив, що європейські політики побоюються повторення сценарію «другого Анкориджа». Він наголосив на важливості подальшої координації дій Білого дому з європейськими союзниками та Києвом.

«Я хочу чітко передати наше послання Сполученим Штатам: будь ласка, жодних сюрпризів. Продовжуйте діяти разом із командою Європи та командою України», — заявив німецький канцлер.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі не принесе суттєвих результатів

Старший науковий співробітник Гудзонівського інституту Люк Коффі у коментарі для «Радіо Свобода» зазначив, що такий саміт не дасть Вашингтону значних практичних результатів, а лише посилить міжнародний статус Пекіна й Москви.

«Насправді це буде не стільки тристороння зустріч, скільки двостороння, де з одного боку будуть США, а з іншого — Китай і Росія, хоча Москва й виступатиме молодшим партнером», — пояснив експерт.

Подібний скептицизм поділяє і почесний професор Університету Джорджа Мейсона Марк Кац. За його словами, Трамп може розраховувати на допомогу Путіна та Сі Цзіньпіна у стримуванні Ірану й єменських хуситів. Проте експерт сумнівається, що лідери РФ і КНР погодяться на це, адже дії Тегерана успішно відвертають увагу США від російських і китайських інтересів.

«Особисто я не очікую жодної змістовної домовленості за підсумками тристороннього саміту. Головним чином це буде можливість для кожного з трьох лідерів сфотографуватися разом», — підсумував Кац.

Чому зустріч є потенційно небезпечною для України та Європи

Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі «24 Каналу» зазначив, що головна мета Кремля — продиктувати власні умови миру та відновити статус наддержави, яка здатна вирішувати світові питання без участі України.

«Основний ризик для України — що на цій зустрічі буде прийняте рішення, як повинна завершитись війна Росії проти України. І зрозуміло, що якщо Росія бере участь у цій зустрічі, а Україна ні, то це будуть радше російські умови і російське бачення», — наголосив експерт.

Історик Кільського університету Мартін Вагнер в інтерв’ю виданню Welt заявив, що посилення співпраці Росії та Китаю несе серйозну загрозу глобальній безпеці. За словами експерта, найгіршим розвитком подій може стати одночасний напад Москви на Естонію та Пекіна на Тайвань. Вагнер застерігає від недооцінки теперішнього зближення двох держав і виділяє три ймовірні сценарії їхніх подальших відносин.

Перший передбачає збереження нинішнього ситуативного партнерства, яке навряд чи зможе зруйнувати Дональд Трамп.

«Це авторитарні імперії, які прагнуть підірвати і навіть зруйнувати світовий порядок», — наголосив історик.

Другий сценарій — повернення до взаємного суперництва, зокрема через зростання китайського впливу в Центральній Азії, яку Кремль вважає своєю зоною інтересів. Вагнер зауважив, що історія вчить: «ніщо не вічне, а тим більше те, що, за твердженнями самих учасників, триватиме вічно».

Найбільше ж занепокоєння експерта викликає третій шлях — поглиблення військової співпраці.

«Якби Китай і Росія подолали взаємне суперництво та налагодили ще тіснішу співпрацю, їхній союз — іноді навіть військовий — становив би значно більшу загрозу для Німеччини, Європи та світового порядку, ніж сьогодні. Уявіть, що Росія та Китай нападуть на Естонію і Тайвань відповідно в один і той самий день», — попередив науковець.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів