Нова істерика: Медведєв назвав усіх, хто бажає смерті РФ, "недолюдками і виродками"

Колишній президент РФ, а нині заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв влаштував істерику, обіцяючи "знищити недолюдків та виродків", які бажають смерті країні-агресорці.

Публікація 7 червня з'явилася в його Telegram-каналі.

Маріонетка Путіна відповів на запитання, чому його публікації такі різкі. "Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони недолюдки і виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - заявив Медведєв, не уточнивши, кого саме збирається знищувати до кінця свого життя.

Варто зазначити, що це вже не перша істерика заступник голови російського Радбезу. Так, 3 червня він пригрозив відповіддю на використання Україною американських РСЗВ HIMARS проти Росії. Медведєв, який раніше погрожував світові ядерною зброєю, заявив, що російська армія буде стріляти "по центрах ухвалення рішень" не тільки Києва.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 104-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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