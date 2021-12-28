Нова конституція Лукашенка: у Білорусі оприлюднили проєкт змін до документа

Зміни винесуть на референдум.

У Білорусі оприлюднили проєкт змін до основного закону - Конституції.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 28 грудня.

Зміни винесуть на референдум уже в лютому наступного року. У новій редакції Конституції, зокрема, хочуть прибрати згадки про без’ядерний та нейтральний статус Білорусі.

Раніше Лукашенко вже заявляв, що проситиме у російського президент Володимирпа Путіна розмістити на території Білорусі ядерну зброю. До слова, це Лукашенко назвав відповіддю Мінська на ймовірне розміщення аналогічного озброєння НАТО на території Польщі.

До слова, про підготування проєкту нової Конституції в Білорусі повідомили у лютому 2021 року. Тоді у Лукашенка обіцяли закінчити її до кінця року. Після цього, на початку 2022-го, документ мають винести на референдум.

Нагадаємо, Білорусі відбулися вибори президента 9 серпня 2020 року. Наступного дня ЦВК оприлюднила їхні результати: Лукашенко переміг - отримав 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська - 9,9% голосів. 23 вересня у Палаці незалежності в Мінську потай провели інавгурацію Олександра Лукашенка — він "офіційно обійняв посаду президента Білорусі".

Від того часу в країні почалися акції протесту. Люди заявляли про фальсифікацію голосування. Втім, мітинги не увінчалися успіхом. Багато активістів та протестувальників затримали.

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