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Нова очільниця МЗС Бельгії втрапила у скандал через поїздку до окупованого Криму, який назвала "Росією"

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Нова очільниця МЗС Бельгії втрапила у скандал через поїздку до окупованого Криму, який назвала "Росією"

Фото: Associated Press

Про призначення Лябіб очільницею бельгійського МЗС стало відомо 15 липня, вона замінила на цій посаді Софі Вільмес.

Колишня журналістка, а нині новопризначена міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований Крим та, коментуючи свою поїздку, використала фразу, що їздила "у Росію".

Про це з посиланням на її соцмережі та коментарі в ефірі RTBF, пише "Європейська правда".

Зазначається, про перебування Лябіб 2021 року, коли вони була ще телеведучою, на території окупованого півострова свідчать її власні дописи у соцмережах. Так, 24 липня 2021 року вона опублікувала у своєму Instagram повідомлення про приїзд до Севастополя. "Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?", - підписала вона фото. 

Крім того, у Facebook 26-28 липня того ж року Лябіб також публікувала фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті. 

Пізніше в ефірі RTBF на запитання, як вона потрапила до анексованого РФ Криму, новопризначена міністерка, не дає прямої відповіді, але  зазначає, що "щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза" та побіжно використає фразу, що їздила "у Росію". 

Водночас, як прибула на територію окупованого півострова Лябіб - через Росію, порушивши закони України, чи через КПП "Чонгар" - точно невідомо. Але її слова про необхідність мати російську візу для рейсу до Сімферополя можуть натякати про порушення українського законодовства.

Більше того, як пише "ЄП", бельгійський депутат Нового фламандського альянсу (N-VA) Петер де Роовер заявив, що сторінку у Вікіпедії про Аджу Лябіб відредагували перед її призначенням, виправивши дані про поїздку до Криму, з " в Росію" на "в Україну".

"Ваше резюме у Вікіпедії ретельно почистили. Серед іншого, 15 липня було видалено наступне: "2021: поїздка до Лівану і Росії… До 15.07 ваша поїздка до Криму була поїздкою у "Росію" а не "в Україну"", - написав він у Twitter. На що Лябіб відповіла, що їздила до окупованого Криму, коли не була чиновницею, і, що "поїздка була частиною її журналістської роботи".

Нагадаємо, про призначення Аджі Лябіб міністеркою закордонних справ Бельгії стало відомо 15 липня, вона замінила на цій посаді Софі Вільмес.

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