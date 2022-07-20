Нова очільниця МЗС Бельгії втрапила у скандал через поїздку до окупованого Криму, який назвала "Росією"

Колишня журналістка, а нині новопризначена міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований Крим та, коментуючи свою поїздку, використала фразу, що їздила "у Росію".

Про це з посиланням на її соцмережі та коментарі в ефірі RTBF, пише "Європейська правда".

Зазначається, про перебування Лябіб 2021 року, коли вони була ще телеведучою, на території окупованого півострова свідчать її власні дописи у соцмережах. Так, 24 липня 2021 року вона опублікувала у своєму Instagram повідомлення про приїзд до Севастополя. "Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?", - підписала вона фото.

Крім того, у Facebook 26-28 липня того ж року Лябіб також публікувала фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті.

Пізніше в ефірі RTBF на запитання, як вона потрапила до анексованого РФ Криму, новопризначена міністерка, не дає прямої відповіді, але зазначає, що "щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза" та побіжно використає фразу, що їздила "у Росію".

Водночас, як прибула на територію окупованого півострова Лябіб - через Росію, порушивши закони України, чи через КПП "Чонгар" - точно невідомо. Але її слова про необхідність мати російську візу для рейсу до Сімферополя можуть натякати про порушення українського законодовства.

Більше того, як пише "ЄП", бельгійський депутат Нового фламандського альянсу (N-VA) Петер де Роовер заявив, що сторінку у Вікіпедії про Аджу Лябіб відредагували перед її призначенням, виправивши дані про поїздку до Криму, з " в Росію" на "в Україну".

"Ваше резюме у Вікіпедії ретельно почистили. Серед іншого, 15 липня було видалено наступне: "2021: поїздка до Лівану і Росії… До 15.07 ваша поїздка до Криму була поїздкою у "Росію" а не "в Україну"", - написав він у Twitter. На що Лябіб відповіла, що їздила до окупованого Криму, коли не була чиновницею, і, що "поїздка була частиною її журналістської роботи".

Neen, niet gemist. Maar uw CV op Wikipedia werd stevig opgekuist. Op 15 juli ll. werd o.m. geschrapt: ‘2021: voyage au Liban, en Russie: …’

Uw reis naar de Krim stond tot 15/7 als reis naar ‘Rusland’, niet naar ‘Oekraïne’. Laten we het tenminste ‘hoogst ongelukkig’ noemen. pic.twitter.com/gGnqZNO3tx — Peter De Roover (@PeterDeRoover1) July 18, 2022

Нагадаємо, про призначення Аджі Лябіб міністеркою закордонних справ Бельгії стало відомо 15 липня, вона замінила на цій посаді Софі Вільмес.