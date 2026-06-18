Нова перепона на шляху до ЄС: Будапешт виступив проти прискорених переговорів з Україною

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно висловив сумніви щодо можливості термінового відкриття решти переговорних кластерів із Києвом. Він поділився цією позицією з журналістами безпосередньо перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Позиція Угорщини та розбіжності в Євросоюзі

Петер Мадяр підкреслив, що його країна цілком задоволена рішенням Ради ЄС про успішне відкриття першого кластера з Україною. Водночас він вважає вкрай суперечливою ідею щодо невідкладного початку переговорів за всіма іншими напрямками. Очільник угорського уряду зазначив, що подібні застереження мають і деякі інші європейські держави.

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«У ЄС є ті, хто хоче відкрити всі кластери негайно. Є ті, хто хоче відкрити лише два кластери. А я нагадую, що ми щойно відкрили перший кластер, і чорнило ще не висохло», — заявив він.

Процедурні мотиви та сигнал для Балкан

Угорський прем’єр висловив глибоку впевненість, що надто стрімке просування переговорним треком з Києвом «буде дуже поганим знаком для країн Західних Балкан». Наразі серед балканських держав лише Сербія ще не відкрила абсолютно всі переговорні розділи для свого євроінтеграційного вступу.

Політик не став висувати жодних конкретних умов на адресу України, а лише пояснив свій скептицизм суто процедурними мотивами. Він не озвучив позицію Угорщини на випадок голосування, зосередившись винятково на швидкості ухвалення європейських рішень.

Нагадаємо, Київ подолав одну з головних перепон на шляху до ЄС. Новий угорський уряд підтримав відкриття першого кластера переговорів щодо євроінтеграції України.

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