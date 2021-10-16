Нова політика США: дозволять в'їзд щепленим тільки схваленими в ВООЗ вакцинами

Нові заходи набудуть чинності 8 листопада.

З 8 листопада 2021 роки для в'їзду в США іноземцям потрібно бути повністю щепленими від COVID-19 вакцинами, схваленими американською владою або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це інформують в Держдепі США.

"Нова в'їзна політика, оголошена сьогодні Білим домом, вимагає від іноземців, які приїжджають в США, продемонструвати доказ повної вакцинації від COVID-19. Вона набере чинності 8 листопада. Вакцини будуть включати ті, що схвалені FDA (американським медичним регулятором — ред.) або затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ ", — зауважив прессекретар зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna — це вакцини від коронавірусу, які отримують українці. Всі вони затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ.

Зауважимо, що російська вакцина "Супутник V" не входить в цей список.

Вакцина "Супутник V" зареєстрована в Росії 11 серпня 2020 року. У РФ зафіксовані випадки зараження COVID-19 після вакцинації.

У січні 2021 року в Росії заявили про випуск ще однієї вакцини від коронавірусу. Препарат називається "ЕпіВакКорона". У лютому в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу "КовіВак". Ця російська вакцина, як і попередні два, не отримала схвалення ВООЗ.

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і послаблять обмеження для авіаперельотів 11 жовтня у Франції змінили правила в'їзду для іноземців. Перетинати кордон країни дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації і були щеплені відповідними препаратами.

Перетинати кордон країни дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації і були щеплені відповідними препаратами. Правила в'їзду в країну змінили в Німеччині і Великій Британії, де визнали українські COVID-сертифікати про щеплення. В обох країнах не визнають вакцинацію китайським препаратом CoronaVac, який широко застосовують в Україні.

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