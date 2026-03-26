ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
2 хв

Нова політична сила за участі Гетманцева обійшла «Слугу Народу» — опитування SOCIS

Нова політична сила, за участі голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, а також Віталія Кіма, Ігоря Терехова та Олександра Вілкула, отримала вищий рівень підтримки, ніж партія «Слуга Народу». Такими є результати опитування Центру соціологічних та маркетингових досліджень СОЦИС.

Нова політична сила за участі Гетманцева обійшла «Слугу Народу» — опитування SOCIS

За нову політичну силу Гетманцева-Кіма-Терехова-Вілкула готові проголосувати 9,4% респондентів, тоді як «Слугу Народу» підтримують 7,9% опитаних. Відтак нове політичне об’єднання випереджає чинну партію влади за рівнем підтримки.

Результати дослідження також свідчать, що ця політична сила вже входить до числа помітних гравців у боротьбі за виборця. За рівнем підтримки вона посідає третє місце серед конкурентів «Слуги Народу», поступаючись лише політичним проєктам, які пов’язують із Валерієм Залужним та Кирилом Будановим. 

У рейтингу суспільної довіри Міський голова Харкова Ігор Терехов входить до числа лідерів і поступається лише екс-головнокамандувачу ЗСУ Валерію Залужному, голові Офісу Президента Кирилу Буданову та Президенту України Володимиру Зеленському. Високий рівень довіри також мають голова Миколаївської ОДА Віталій Кім і боксер Олександр Усик — їхні показники майже збігаються. У президентському рейтингу Терехов випереджає Кіма: його загальнонаціональна підтримка становить 3,4%, тоді як у Кіма — 1,1%. На Сході рівень підтримки Терехова сягає 8,8%, а Кіма на Півдні — 2,3%.

У президентському рейтингу, за даними дослідження, перше місце посідає Володимир Зеленський із показником 22,6%, друге — Валерій Залужний, якого підтримують 19,3% респондентів. Третю позицію займає Кирило Буданов із 10,5%. Далі йдуть Петро Порошенко — 5,7%, Ігор Терехов — 3,4%, Дмитро Разумков — 3,3%, Андрій Білецький — 3,1% та Юлія Тимошенко — 2,2%. 

Окрім появи нових політичних симпатій, СОЦИС також дослідив зміну суспільних пріоритетів. Поряд із війною респонденти найчастіше називали серед ключових проблем корупцію у владі — 49,3%, зростання цін на продукти харчування — 33,4%, високі тарифи на комунальні послуги — 28,8%, низький рівень пенсій і соціальних виплат — 28,1%, низькі доходи населення — 26% та наслідки бойових дій, зокрема обстріли й перебої з базовими послугами, — 25,2%.

Опитування СОЦИС проходило 12-18 березня 2026 року. Дослідження було опитано 1204 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Опитування проводили методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (СAPI). Статистична похибка вибірки становить ±2,5%.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie