Нова політична сила за участі Гетманцева обійшла «Слугу Народу» — опитування SOCIS

Реклама

За нову політичну силу Гетманцева-Кіма-Терехова-Вілкула готові проголосувати 9,4% респондентів, тоді як «Слугу Народу» підтримують 7,9% опитаних. Відтак нове політичне об’єднання випереджає чинну партію влади за рівнем підтримки.

Результати дослідження також свідчать, що ця політична сила вже входить до числа помітних гравців у боротьбі за виборця. За рівнем підтримки вона посідає третє місце серед конкурентів «Слуги Народу», поступаючись лише політичним проєктам, які пов’язують із Валерієм Залужним та Кирилом Будановим.

У рейтингу суспільної довіри Міський голова Харкова Ігор Терехов входить до числа лідерів і поступається лише екс-головнокамандувачу ЗСУ Валерію Залужному, голові Офісу Президента Кирилу Буданову та Президенту України Володимиру Зеленському. Високий рівень довіри також мають голова Миколаївської ОДА Віталій Кім і боксер Олександр Усик — їхні показники майже збігаються. У президентському рейтингу Терехов випереджає Кіма: його загальнонаціональна підтримка становить 3,4%, тоді як у Кіма — 1,1%. На Сході рівень підтримки Терехова сягає 8,8%, а Кіма на Півдні — 2,3%.

Реклама

У президентському рейтингу, за даними дослідження, перше місце посідає Володимир Зеленський із показником 22,6%, друге — Валерій Залужний, якого підтримують 19,3% респондентів. Третю позицію займає Кирило Буданов із 10,5%. Далі йдуть Петро Порошенко — 5,7%, Ігор Терехов — 3,4%, Дмитро Разумков — 3,3%, Андрій Білецький — 3,1% та Юлія Тимошенко — 2,2%.

Окрім появи нових політичних симпатій, СОЦИС також дослідив зміну суспільних пріоритетів. Поряд із війною респонденти найчастіше називали серед ключових проблем корупцію у владі — 49,3%, зростання цін на продукти харчування — 33,4%, високі тарифи на комунальні послуги — 28,8%, низький рівень пенсій і соціальних виплат — 28,1%, низькі доходи населення — 26% та наслідки бойових дій, зокрема обстріли й перебої з базовими послугами, — 25,2%.

Опитування СОЦИС проходило 12-18 березня 2026 року. Дослідження було опитано 1204 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Опитування проводили методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (СAPI). Статистична похибка вибірки становить ±2,5%.