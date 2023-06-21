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Нова порція санкцій для Росії: посли ЄС погодили 11-й пакет обмежень

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Нова порція санкцій для Росії: посли ЄС погодили 11-й пакет обмежень

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

Зокрема, обмеження спрямовані на протидію обходу Росією вже запроваджених санкцій.

Посли країн-членів Євросоюзу погодили 21 червня 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Посли ЄС узгодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет містить заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та індивідуальні обмеження. Частину санкційних кроків пропонувала група Макфола-Єрмака", – йдеться в заяві керівника ОП.

Погодження нового санкційного пакету привітала у Мережі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: "Це завдасть ще одного удару по військовій машині Путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль".

Вона додала, що інструмент Євросоюзу проти обходу санкцій не дасть змоги країні-агресорці отримати підсанкційні товари.

Нагадаємо, наприкінці травня ЄС заблокував активи Центробанку РФ на понад 200 млрд євро та заморозив 24,1 млрд євро приватних активів російських фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.

Санкції проти Росії

Раніше анонсувалося, що 11-й пакет санкцій проти РФ зачіпатиме передусім треті країни, що допомагають Москві обходити обмеження, зокрема іранські та китайські компанії.

Зауважимо, Єврокомісія ще восени 2022 року звітувала, що обходити західні санкції Росії допомагають Китай і Туреччина.

У травні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що серед дружніх до країни держав існують такі, що допомагають РФ обходити санкції, однак глава держави не вказав жодних назва.
 
У червні Зеленський заявив про втому від дій країн НАТО, які допомагають Росії обходити західні санкції. Він наголосив, що це дозволяє агресорці виготовляти більше ракет для атак по України, і цим Москва робить Київ та його союзників "бовдурами".
 
Зауважимо, що цього ж місяця у Держдепі США інформували, що РФ повернула на довоєнний рівень імпорт західних мікрочипів та електроніки, які потрібні їй для продовження війни проти України.
 
Так, у ракетах, якими росіяни завдали удару по Одесі в ніч проти 14 червня, було виявлено складники західного виробництва.

Україна буде боротись з країнами, що обходять санкції проти Росії - гучна заява Зеленського

Україна буде боротись з країнами, що обходять санкції проти Росії - гучна заява Зеленського

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Дата публікації
Перегляди
769
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