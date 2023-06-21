Нова порція санкцій для Росії: посли ЄС погодили 11-й пакет обмежень

Зокрема, обмеження спрямовані на протидію обходу Росією вже запроваджених санкцій.
Посли країн-членів Євросоюзу погодили 21 червня 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Посли ЄС узгодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет містить заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та індивідуальні обмеження. Частину санкційних кроків пропонувала група Макфола-Єрмака", – йдеться в заяві керівника ОП.
Погодження нового санкційного пакету привітала у Мережі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: "Це завдасть ще одного удару по військовій машині Путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль".
Вона додала, що інструмент Євросоюзу проти обходу санкцій не дасть змоги країні-агресорці отримати підсанкційні товари.
Нагадаємо, наприкінці травня ЄС заблокував активи Центробанку РФ на понад 200 млрд євро та заморозив 24,1 млрд євро приватних активів російських фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.
Санкції проти Росії
Раніше анонсувалося, що 11-й пакет санкцій проти РФ зачіпатиме передусім треті країни, що допомагають Москві обходити обмеження, зокрема іранські та китайські компанії.
Зауважимо, Єврокомісія ще восени 2022 року звітувала, що обходити західні санкції Росії допомагають Китай і Туреччина.
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