Нова президентка Угорщини підтримала Україну і озвучила оновлену позицію Будапешта щодо війни

Нова президентка Угорщини Каталіна Новак озвучила оновлену позицію країни щодо війни Росії проти України.

З відповідною промовою Новак виступила під час своєї інавгурації 14 травня.

Про це пише Telex.

Нова президентка Угорщини назвала 10 пунктів, в яких виклала позицію щодо російського вторгнення та ставлення до України:

Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.

Ми назавжди скажемо "ні" всім зусиллям відновити Радянський Союз.

Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.

Ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.

Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.

За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.

Ми підтримуємо вступ України до ЄС.

Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода, яку вони завдають російському агресору.

Ми раді бути посередником між сторонами війни.

Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.

Нагадаємо, раніше Угорщина підтримає нафтове ембарго, якщо воно стосуватиметься лише тієї нафти, яка перевозиться кораблями. Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що транзиту трубопроводом ембарго не має торкнутися.

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