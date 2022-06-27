Нова стратегічна концепція проголосить Росію найбільшою і прямою загрозою НАТО – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нова стратегічна концепція проголосить Росію найбільшою загрозою для країн Північно-Атлантичного альянсу.

Лідери країн НАТО на саміті, який відбудеться 28-29 червня у Мадриді, затвердять нову стратегічну концепцію, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні саміту альянсу.

"Наш саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначальне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають Росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці", - заявив Столтенберг.

За його словами, Росія уникає партнерства та діалогу, які НАТО намагався встановити довгий час.

"Зараз це не актуально, зараз це не працює через поведінку Росії. Ми шкодуємо про це, але ми також повинні реагувати на цю реальність", - сказав Столтенберг, додавши, що існують певні лінії комунікації для уникнення інцидентів"- сказав генсек НАТО.

Крім того, нова стратегічна концепція вперше звернеться до Китаю.

"Вперше вона також стосуватиметься Китаю і загроз, які Пекін становить для безпеки, інтересів та цінностей, а також охоплюватиме підхід альянсу до низки інших загроз і викликів, таких як тероризм, кіберзагрози та гібридні загрози", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав війну Росії проти України агресивною війною, в якій обидві сторони не рівні.