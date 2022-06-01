Нова стратегія Путіна на Донбасі загрожує наслідками для всієї Європі - МЗС Німеччини

Після невдач під Києвом, Харковом і Черніговом Путін спрямував зусилля для захоплення Донбасу.

Якщо російські війська там закріпляться - це може загрожувати миру в Європі.

Таку думку висловила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє DW.

Нова стратегія Володимира Путіна на Донбасі загрожує небезпечними наслідками для усієї Європи, застерегла глава МЗС в ефірі програми Brennpunkt громадсько-правового телеканалу ARD.

За її словами, після невдачі на початку вторгнення, коли Путін розраховував швидко завдати поразки Україні, він перенаправив зусилля на захоплення Донбасу.

"Якщо це вдасться і війська РФ закріпляться в регіоні, миру в Європі не буде, а Кремль скористається можливістю для перегрупування своїх сил. Щоб запобігти такому сценарію, необхідно продовжувати підтримку України", - сказала Бербок.

Нагадаємо, що в ЄС і США розгортається інформаційна спецоперація РФ. На боці Путіна вже грають Італія, Франція, Німеччина та Угорщина. У США вона теж має успіх, але частковий.

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