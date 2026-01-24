Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

У 2026 році заплановано чотири зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, і саме ці переговори матимуть вирішальний вплив на майбутню архітектуру світової безпеки.

Про це у прямому етері Еспресо заявив політичний експерт, колишній секретар польської делегації до парламентської асамблеї НАТО та ексчлен уряду Польщі Пьотр Кульпа.

За його словами, нинішня політика Трампа багато в чому перегукується з логікою, яку раніше демонстрував Путін.

«Загалом те, що робить Трамп, вписується у філософію, яку нам уже показував Путін. Тут навіть проглядаються історичні паралелі — зокрема заяви про те, що права Данії на Гренландію нібито пов’язані з якимись кораблями», — зазначив Кульпа.

Аналітик наголосив, що подібні аргументи не мають під собою реального підґрунтя.

«Ми теж можемо згадувати кораблі, про які говорить Трамп, але тоді ще не існувало США. Триста років тому з’явилася лише Росія. Середньовічні „права“ США на Гренландію такі самі, як і середньовічні „права“ Путіна на Київську Русь. Немає жодного зв’язку — це не їхній спадок і не їхні права», — пояснив він.

На думку Кульпи, подібна риторика є нічим іншим, як інформаційним шумом, що лунає одночасно і з Москви, і з Вашингтона.

«Це відверта маячня, яка сьогодні звучить як з Москви, так і з Вашингтона. Загалом я розглядаю те, що відбувається, як процес силових переговорів», — підкреслив експерт.

Він додав, що ключовими стануть саме контакти на найвищому рівні між США і Китаєм.

«Переговори, які зараз тривають, — це підготовка до зустрічей Трампа і товариша Сі. У 2026 році таких зустрічей буде чотири, і саме вони дадуть відповідь, як буде поділений світ, якою стане нова система безпеки», — сказав Кульпа.

За його словами, тоді стане зрозуміло, якою буде природа майбутніх конфліктів.

«Ми побачимо, чи буде війна взагалі, чи вона набере кінетичного характеру, чи все обмежиться економічною холодною війною, яку світ уже знає з минулого», — зазначив аналітик.

Водночас він звернув увагу, що у глобальному трикутнику США — Європа — Китай найслабшою ланкою залишається Москва.

Окремо Кульпа наголосив на зростанні ролі України у системі європейської безпеки.

Аналітик зауважив, що вирішальним фактором стає воєнна інтеграція Європи та України, без якої континентальна безпека вже неможлива.

«Економічні проблеми й та розтяжка, у якій сьогодні опинилася Росія, є для неї руйнівними. У Росії закінчуються гроші», — зазначив він.

Водночас, за словами експерта, Україна має потужну підтримку з боку Європи.

«Україна спирається на підтримку Європи — найбагатшого економічного простору у світі. Воєнна інтеграція Європи й України вже відбулася. Сьогодні не існує європейської безпеки без України», — наголосив Кульпа.

Він навів і конкретні цифри, що, на його думку, підтверджують цю тезу.

«Із 220 бригад у Європі — 120 українські, а їхню бойову спроможність оцінюють на рівні 180. Фактично Україна є центром сили в часи, коли сила стає єдиним законом», — сказав експерт.

Кульпа додав, що роль України не обмежується лише чисельністю армії.

«Україна — це не тільки реальна армія, а й технології дроноцентричної війни. Саме на цій основі можна вибудувати систему безпеки всього континенту, адже дрони — це крилаті й балістичні ракети та навіть космічний вимір», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення тристоронніх перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах за участю української, американської та російської делегацій.

Ми раніше інформували, що Reuters розкрив домовленості Трампа та Путіна щодо України.