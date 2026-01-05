Нова тактика: Зеленський пояснив, що змінить Федоров у Міноборони

© Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський обговорив з Михайлом Федоровим, який замість Мінцифри має очолити Міноборони, формат роботи на новій посаді.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

«Головний принцип — технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів. Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою», — зазначив президент.

Реклама

Зеленський зауважив, що від початку повномасштабної війни Мінцифра була і залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України. Це стосується розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів і сучасного звʼязку.

Глава держави запевнив, що Україна абсолютно віддана дипломатії і прагне закінчити якнайшвидше цю війну. Але Росія затягує агресію. Тому потрібно протидіяти цьому завдяки більшій технологічності й трансформації сфери оборони.

Своєю чергою Михайло Федоров пообіцяв за тиждень представити проєкти рішень, які потрібні.

Зеленський висловив сподівання, що в парламенті підтримають призначення Федорова у Міноборони.

Реклама

«Сьогодні Михайло доповів про те, як уже реалізуються різні напрями модернізації сфери оборони України. Технологічні рішення вже працюють. Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тисяч знищених окупантів, за листопад було 30 тисяч підтверджених уражень, за жовтень було 26 тисяч уражень. Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту», — підсумував президент.

© Офіс президента України

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Натомість Денис Шмигаль, який лише з липня 2025 року перебуває на посаді глави Міноборони, отримав пропозицію від президента очолити Міненерго.

Раніше Зеленський призначив нового очільника ОП замість звільненого Андрія Єрмака. Ним став тепер уже колишній очільник ГУР Кирило Буданов.