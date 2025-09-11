ТСН у соціальних мережах

Нова телефонна розмова між Трампом та Путіним: заява Пєскова

У Кремлі не знають, чи відбудеться телефонна розмова між президентом США та російським диктатором.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі дата телефонної розмови між диктатором та лідером США Дональдом Трампом не погоджена.

Заяву Пєскова цитують російські пропагандисти.

«Дати нової телефонної розмови Путіна та Трампа поки немає, але вона може бути швидко узгоджена», — коротко сказав він.

Нагадаємо, 9 вересня господар Білого дому заявив, що у нього може відбутися розмова з російським лідером «цього чи наступного тижня». Незадовго до цього Трамп говорив, що дуже зацікавлений у розмові з Путіним. Президент Росії зазначав, що завжди готовий до діалогу.

На тлі цих повідомлень віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що переговори про врегулювання війни в Україні наразі звужені до двох головних питань — територій та гарантій безпеки.

Як відомо, у серпні Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

