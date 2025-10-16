Нова війна на горизонті: Фінляндія попереджає про “другу фазу” агресії Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація нарощує війська поблизу кордонів Євросоюзу та готується до другої фази військової агресії.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі, повідомляє CNN.

З його слів, навіть після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи.

"Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози", - заявив він.

Хякканен вказав на модернізацію військ Росії та нарощування військ "поблизу наших кордонів" як на ознаки цього.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли про те, що Кремль відроджує міф про "рускій мір" в Латвії. Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті наративи, які використовували для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть.