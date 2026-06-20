Нова влада Угорщини взялася за рішення Орбана щодо України: про що йдеться

Віктор Орбан. / © Associated Press

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В Угорщині ухвалили рішення щодо скасування заборони на низку українських медіа. Її 2025-го запровадив уряд тодішнього прем’єра Віктора Орбана.

Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури Угорщини Золтан Тарр.

Рішення партії «Фідес» щодо блокування українських медіаресурсів він назвав «самовільним». Зауважимо, дії уряду Орбана тоді стали відповіддю Українц щодо обмеження доступу до окремих угорських видань, які поширювали російську пропаганду і кремлівські наративи.

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«Не можна змішувати медіа, які поширюють російську пропаганду, з реальною незалежною пресою — ні в межах Угорщини, ні на міжнародному рівні. Попередній уряд, який уже втратив владу, постійно поглиблював розбіжності, і блокування цих видань також не переслідувало жодної іншої мети», — ідеться у заяві.

За словами угорського міністра, ухвалене чинним урядом рішення має на меті покращення добросусідських відносин між країнами та забезпечення доступу до інформації для української меншини в Угорщині та українських переселенців.

«Це спільна національна справа. Рухаючись цим шляхом і спираючись на нашу попередню історичну домовленість, за кілька тижнів ми досягли більшого, ніж усунений уряд за 16 років», — пояснив міністр.

Зазначається, що Будапешт обговорив скасування заборони з представницею української національної меншини Ліліаною Грексою.

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Стосунки Угорщини і України — останні новини

Днями прем’єр Петер Мадяр викреслив прискорений вступ України з декларації ЄС. Він наголосив, що особисто ініціював це «непросте» рішення, попри опір інших учасників.

Відомо, що в Угорщині проведуть розслідування у зв’язку з діями окремих органів угорської влади щодо захоплення українських інкасаторів та коштів «Ощадбанку» 5 березня цього року. Йдеться про слідство у Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом тощо.

Раніше Будапешт запровадив обмеження — йдеться про імпорт сільськогосподарської продукції з України. Зокрема, пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику, борошна, м’ясо птиці, яєць тощо.

Дата публікації 12:30, 13.06.26 Кількість переглядів 48 Офіційно! Україна чекала на це роками! Перший кластер переговорів з ЄС!

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