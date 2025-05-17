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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
548
Час на прочитання
1 хв

Нова заява Трампа та підсумки переговорів з РФ: головні новини ночі 17 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 травня 2025 року:

  • Трамп назвав Зеленського слабким гравцем у переговорах, а Путіна — зацікавленим у завершенні війни Читати далі –>

  • План Путіна провалився: зустріч у Стамбулі не стала продовженням переговорів 2022 року — Сибіга Читати далі –>

  • Трамп тисне на Україну для переговорів з Росією без перемирʼя – Bloomberg Читати далі –>

  • Трамп може зателефонувати Путіну найближчими годинами або днями — Макрон Читати далі –>

  • Кремль озвучив вимоги до України на переговорах: що саме хоче Росія Читати далі –>

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