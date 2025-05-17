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Нова заява Трампа та підсумки переговорів з РФ: головні новини ночі 17 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 травня 2025 року:
Трамп назвав Зеленського слабким гравцем у переговорах, а Путіна — зацікавленим у завершенні війни Читати далі –>
План Путіна провалився: зустріч у Стамбулі не стала продовженням переговорів 2022 року — Сибіга Читати далі –>
Трамп тисне на Україну для переговорів з Росією без перемирʼя – Bloomberg Читати далі –>
Трамп може зателефонувати Путіну найближчими годинами або днями — Макрон Читати далі –>
Кремль озвучив вимоги до України на переговорах: що саме хоче Росія Читати далі –>