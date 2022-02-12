Нова Зеландія та Австралія закликали своїх громадян негайно покинути Україну

Нова Зеландія та Австралія закликали своїх громадян негайно покинути Україну

Цей захід пояснюється висхідною напруженістю між Росією та Україною

МЗС Нової Зеландії закликало своїх громадян терміново залишити територію України.

Про це пише "Інтерфакс".

В опублікованому відомством повідомленні цей захід пояснюється висхідною напруженістю між Росією та Україною.

З аналогічним закликом до своїх громадян звернувся прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. Як повідомили австралійські ЗМІ, він назвав ситуацію в Україні "дуже небезпечною".

Нагадаємо, що МЗС Великої Британії, Ізраїлю, Чорногорії, Нідерландів, Норвегії та Латвії закликали своїх громадян покинути Україну. Перед цим такі заклики зробили Японія, повідомлення зовнішньополітичні відомства опублікували на офіційних сайтах.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Він додав, що американські військові не посилатимуть у зону передбачуваного конфлікту.

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