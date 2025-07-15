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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Нова жорстка позиція Трампа щодо Путіна виявилась м’якшою, ніж очікувалося – Time

Президент Трамп оголосив умови мирного плану щодо України, але аналітики вважають його ультиматум надто м’яким і вигідним для Росії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп представив новий план припинення війни в Україні, який викликав обережне полегшення як у Києві, так і в Москві. Але аналітики попереджають: замість жорсткого тиску Трамп фактично дав Росії час на завершення літнього наступу.

Про це пише видання Time.

50 днів фори для Путіна

За новим планом, оголошеним у понеділок, Росія отримає 50-денний термін на припинення вогню. У разі невиконання — США введуть 100% мита проти Москви та її торгових партнерів. Утім, покарання відкладається, що дає Кремлю можливість продовжити наступ в Україні.

“Він не вестиме переговори, коли програє”, — сказав TIME один з давніх соратників Путіна. — “А якщо переможе, санкції просто зникнуть”.

У Москві такі умови сприйняли спокійно. Основний фондовий індекс РФ зріс на 2,7%, а рубль укріпився до долара. Аналітики пояснили це очікуванням м’якої реакції Білого дому.

Білий дім не підтримав жорсткі санкції Сенату

Союзники Трампа в Конгресі, зокрема сенатор Ліндсі Грем, наполягали на запровадженні 500% мит — як проти РФ, так і проти країн, які купують її нафту, включно з Індією та Китаєм. Але Білий дім закликав відкласти голосування за законопроєкт “Про санкції проти Росії – 2025”.

“Трамп цього не хоче”, — повідомило джерело в керівництві Сенату.

У понеділок президент представив альтернативний, м’якший варіант, без підтримки Конгресу. Сам Трамп сказав, що не впевнений у доцільності законопроєкту:

“Я не впевнений, що він нам потрібен”, — зазначив він.

Путін не зупиниться — навіть попри втрати

Оголошення Трампа навряд чи змусить Кремль зупинити війну. За понад три роки повномасштабного вторгнення Путін пожертвував сотнями тисяч російських солдатів і вже звинувачений у воєнних злочинах Міжнародним кримінальним судом. На думку західних експертів, він не має простору для поразки.

“Він занадто глибоко в цьому. І він не думає, що програє. Навпаки — відчуває перевагу”, — зазначив соратник Путіна.

Навіть попри повільний темп наступу та втрати, російські війська продовжують просуватися на сході України. У нинішній формі ініціатива Трампа навряд чи зупинить ці плани.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, Дональд Трамп, як і анонсував, зробив низку гучних заяв щодо Путіна та війни Росії проти України, сидячи разом із генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

Попри гучні очікування, жодної кардинальної зміни в ставленні Трампа до Путіна не відбулося. Президент США знову висловив розчарування російським лідером, нагадавши, що раніше розраховував укласти мирну угоду за два місяці — хоча спочатку говорив про 24 години, згодом назвавши це “сарказмом”. Тепер же Трамп надав Кремлю 50-денний термін, після якого у разі відмови від перемир’я обіцяє ввести 100% мита не лише проти Росії, а й її союзників, які продовжують купувати енергоносії — зокрема Китаю та Індії. Водночас слід нагадати, що навіть 145% тарифи на китайський імпорт, оголошені Трампом два місяці тому, вже були скасовані.

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