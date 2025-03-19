Нова зустріч у Саудівській Аравії: Зеленський повідомив, хто поїде від України

На наступну зустріч у Саудівській Аравії, де обговорюватиметься часткове припинення вогню, Україна відправить свою технічну команду. Це буде не дипломатична зустріч.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Наступна зустріч у Саудівській Аравії – мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад щодо інфраструктури, енергетики тощо, а також буде обговорюватись безпека судноплавства – це буде технічна команда, яка розбирається. З нашого боку точно будуть військові, енергетики і будуть люди, які розбираються дуже глибоко в портовій інфраструктурі і в іншій цивільній інфраструктурі", – розповів глава держави.

"Тобто це технічний рівень. Це не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю і продовження в такому форматі", – уточнив він.

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Зеленський сказав, що така команда вже готова і вона працює щоденно, тому що Росія щодня завдає ударів.

Нагадаємо, після того, як президент Росії Володимир Путін погодився на 30-денне часткове припинення вогню (лише щодо ударів по енергетиці та інфраструктурі), спецпредставник президента США Стів Віткофф анонсував зустріч американської та російської делегацій у Саудівській Аравії, щоб обговорити деталі.