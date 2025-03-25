Нова зустріч в Ер-Ріяді завершилася: Умєров про ключові результати перемовин

Сторони домовилися встановити безпеку для судноплавства у Чорному морі та "впровадити домовленості" про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі.

Україна та Сполучені Штати Америки провели двосторонні технічні консультації в Ріяді (Саудівська Аравія).

Про результати перемовин розповів міністр оборони Рустем Умєров, який був їхнім учасником.

За його словами, консультації були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні українських полонених та дітей.

Ключові результати

1. Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

"Переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України", – пояснив Умєров позицію української сторони.

Якщо РФ порушить ці зобов'язання, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист, наголосив міністр.

2. Всі сторони домовились впровадити домовленості щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

3. Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей.

4. Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

5. США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

"Для ефективного впровадження домовленостей, важливо проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей", – підсумував очільник Міноборони.

Раніше у Білому домі повідомили, що США та Україна досягли домовленостей щодо енергетики та Чорного моря.

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