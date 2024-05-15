Нова зустріч Зеленського з Байденом і підписання безпекової угоди: Блінкен назвав терміни

Безпекова угода між Україною та США може бути підписана за декілька тижнів.

Україна і Сполучені Штати можуть підписати угоду у сфері безпеки терміном на 10 років уже впродовж наступних кількох тижнів.

Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні, 15 травня, на брифіну в Києві.

За його словами, команди двох країн "продуктивно працюють" над підписанням безпекової угоди і доходять вже до фіналізації тексту.

Блінкен нагадав, що вже 32 країни провели або скоро проведуть переговори щодо підписання таких угод.

"Ці угоди допоможуть Україні бути захищеною на десятиліття вперед і розвивати свої власні збройні сили, які зможуть стримувати агресію. Я сподіваюся, що вже за декілька тижнів угода буде підписана", – сказав держсекретар США.

Також Блінкен не виключив можливу зустріч президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським. Чи станеться це на Саміті миру, він не уточнив.

"Ми будемо там (на Саміті миру у Швейцарії. - Ред.) представлені. Поки що ми нічого не можемо оголосити. Можемо сказати, що працюємо для того, щоб цей саміт відбувся успішно. Це дуже важлива місія, і ми хочемо, щоб вона досягла своїх результатів глобально", - розповів держсекретар.

Міністр закордоннних справ Дмитро Кулеба уточнив, що дати візитів до України ніколи не оголошуються наперед через питання безпеки.

"Але між президентом Зеленським та президентом Байденом встановився довірливий діалог. І я впевнений, що у них буде можливість предметно проговорити всі питання та підписати цю угоду (про гарантії безпеки - ред.)", - підсумував очільник українського МЗС.

Вчора, під час виступу в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, Блінкен уточнив, що відповідно до цієї угоди, США підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер – зокрема, авіації, протиповітряної оборони і розмінування.

Зокрема, якщо після завершення війни на Україну знову хто-небудь нападе, то Вашингтон "негайно" співпрацюватиме з Києвом на найвищому рівні, щоб узгодити відбиття загрози. Про пряме військове втручання, як бачимо, не йдеться.

Раніше Ентоні Блінкен прокоментував можливість переговорів між Україною та РФ. Також він відповів, чи може Україна завдавати удари по РФ американською зброєю.

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