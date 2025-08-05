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Трамп хоче брати з туристів заставу до 15 тисяч доларів: що відомо
Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення застави в розмірі до 15 000 доларів для туристів із певних країн.
Президент США Дональд Трамп виступив із ініціативою, яка має на меті зобов’язати туристів дотримуватися візового режиму та своєчасно залишати країну. Згідно з повідомленням Федерального реєстру США, адміністрація готує проєкт системи застави: якщо турист залишиться в США нелегально, його гроші не будуть повернені.
Про це пише BILD.
Ця система, що буде тестуватися протягом року, не поширюється на громадян 42 країн, які є учасниками Програми безвізового в’їзду (VWP), включно з більшістю держав ЄС. Заставу будуть змушені вносити відвідувачі з країн, які мають високий рівень порушень візового режиму. У 2023 році до таких країн віднесли Чад, Еритрею, М’янму, Ємен та Гаїті.
Розмір застави буде визначатися консульськими працівниками та може становити від 5 000 до 15 000 доларів. Утримані кошти, у разі порушення, можуть бути використані для покриття витрат на депортацію.
Крім того, розглядається ще одне нововведення — «збір за сумлінність візи» (Visa Integrity Fee) із меншою сумою застави — від 250 доларів, яка повертатиметься туристам, якщо вони залишать США вчасно.
Раніше повідомлялося, що Росія звинувачує Сполучені Штати Америки в торговельному тиску на Індію через намір президента Дональда Трампа підвищити мита для країни.