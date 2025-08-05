Трамп хоче брати з туристів заставу до 15 тисяч доларів: що відомо

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп виступив із ініціативою, яка має на меті зобов’язати туристів дотримуватися візового режиму та своєчасно залишати країну. Згідно з повідомленням Федерального реєстру США, адміністрація готує проєкт системи застави: якщо турист залишиться в США нелегально, його гроші не будуть повернені.

Про це пише BILD.

Ця система, що буде тестуватися протягом року, не поширюється на громадян 42 країн, які є учасниками Програми безвізового в’їзду (VWP), включно з більшістю держав ЄС. Заставу будуть змушені вносити відвідувачі з країн, які мають високий рівень порушень візового режиму. У 2023 році до таких країн віднесли Чад, Еритрею, М’янму, Ємен та Гаїті.

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Розмір застави буде визначатися консульськими працівниками та може становити від 5 000 до 15 000 доларів. Утримані кошти, у разі порушення, можуть бути використані для покриття витрат на депортацію.

Крім того, розглядається ще одне нововведення — «збір за сумлінність візи» (Visa Integrity Fee) із меншою сумою застави — від 250 доларів, яка повертатиметься туристам, якщо вони залишать США вчасно.

Раніше повідомлялося, що Росія звинувачує Сполучені Штати Америки в торговельному тиску на Індію через намір президента Дональда Трампа підвищити мита для країни.