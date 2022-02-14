Нове свято та заклик до політиків-"втікачів": що сказав Зеленський у своєму новому відеозверненні

Президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців і закликав зберігати спокій на тлі чуток про ймовірне вторгнення Росії.

Головні заяви, які прозвучали у новому відеозверненні президента зібрав ТСН.ua.

Президент Зеленський вирішив запровадити в Україні нове свято — День єднання, який святкуватиметься 16 лютого. Відповідний указ президент уже підписав.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", — сказав Зеленський.

Зеленський видав указ про День єднання в Україні

"Українці ніколи не вміли здаватись"

Глава держави нагадав, що на війні з Росією загинули 14 тисяч захисників та мирних громадян, і "ми не зрадимо їхню пам'ять".

За словами президента, у всіх українців є "велике європейське прагнення": бажання свободи й готовність її виборювати.

"Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Українці ніколи не вміли здаватись і не збираються цього вчитися", — зазначив глава держави.

Як Україна поверне окуповані Крим та Донбас

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна поверне окуповані Крим та Донбас виключно дипломатичним шляхом.

"Ми прагнемо миру і хочемо вирішувати всі питання шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться до України виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо. Ми впевнені у своїх ЗСУ, але наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії - це впевненість власного народу та міцна економіка", — сказав президент.

"Ми розуміємо всі ризики"

Президент Зеленський запевнив, що влада не ставиться легковажно до інформації про вторгнення, а щоденно стежить за ситуацією та прораховує різні сценарії.

"Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики. Щоденно, ми постійно стежимо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії. Ми чітко знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, оснащення та її плани", – сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що наша армія отримала унікальний бойовий досвід і сучасну зброю.

"Це вже в рази сильніша армія, аніж 8 років тому", — підсумував президент.

Дипломатія на "передовій захисту"

Президент Зеленський звернув увагу, що разом з армією на "передовій захисту" перебуває й українська дипломатія.

"Нам вдалося досягти дипломатичної підтримки з боку практично усіх лідерів цивілізованого світу. Більшість з них або вже відвідали та підтримали Україну, або зроблять це найближчим часом", — сказав глава держави.

За його словами, саме від України та її армії залежить безпека Європи — і "це визнають всі".

Економіка і стабільний курс

Президент Зеленський запевнив, що в Україні є достатньо резервів, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему.

"Ми не залишимо без уваги жодної галузі, яка потребує державної підтримки, як це вже відбулось днями з авіаперевізниками. І свідченням тому є стабільний курс національної валюти та відкрите небо", — зазначив він.

Доба політикам-"втікачам" на повернення

Володимир Зеленський закликав державних службовців та нардепів, які виїхали за кордон через загрозу російської агресії, повернутись до України.

"Ваша сила — не у ваших грошах, не у літаках. А у громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно! Нехай всі зрозуміють, для кого Україна — дійсно батьківщина, а для кого — просто майданчик для грошей", — сказав президент.

Зеленський дав "втікачам" 24 години на повернення до України.

Звернення до журналістів

Президент Зеленський закликав працівників медіа до чесності.

Глава держави назвав об’єктивне висвітлення ситуації довкола загрози російського вторгнення до України "важливим фронтом" захисту держави.

“Декому з вас інколи доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість з них вже втекли з власної держави. Працюйте на Україну. Не на тих, хто втік", — закликав він.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на "евакуацію" та виліт дипломатів і олігархів з Києва.

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