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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Нове засідання «Рамштайн»: в Міноборони Німеччини повідомили подробиці підготовки

Новий «Рамштайн» пройде найближчими днями в онлайн-форматі під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Рамштайн

29-тезасідання у форматі «Рамштайн» відбудеться в он-лайн форматі

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у найближчі 10 днів, але цього разу міністри оборони країн-членів групи зустрінуться у віртуальному форматі.

Про це повідомив координатор штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг у суботу, 12 липня, на брифінгу у Києві.

«Це буде зустріч он-лайн, наскільки міністри оборони [країн-членів групи „Рамштайн“ — ред.] вирішили на цей час», — сказав він.

Фройдінг уточнив, що головувати на засіданні будуть Велика Британія та Німеччина, «як ми це зробили на останніх зустрічах». Липнева зустріч міністрів оборони стане 29-им засіданням представників країн-членів контактної групи з питань України.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що на липневому «Рамштайні» планують обговорити оновлення механізму Контактної групи з питань оборони України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
211
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