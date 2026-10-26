Нові 45 млрд євро для України розсварили ЄС: три країни не хочуть брати на себе гарантії

Європейський Союз / © Associated Press

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У Європейському Союзі виникла суперечка навколо нового пакета фінансової допомоги Україні. Угорщина, Чехія та Словаччина хочуть, щоб їх звільнили від необхідності надавати фінансові гарантії за кредитом ЄС, який може сягнути 45 млрд євро.

Про це пише Politico, передає WELT.

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Позиція трьох країн викликала різку реакцію в німецьких дипломатичних колах, оскільки водночас вони наполягають на значному фінансуванні з бюджету ЄС.

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«Цей абсурд ще раз показує, наскільки відірваними від реальності є деякі люди, коли йдеться про бюджет ЄС», — заявив Politico німецький дипломат.

За його словами, вимога не брати участі у фінансових гарантіях для України суперечить прагненню цих країн отримувати більше коштів із європейських фондів.

«Як можна серйозно вважати, що наші платники податків захочуть перерахувати хоча б один додатковий євро з фондів згуртованості тим, хто відмовляється брати участь у захисті від найбільшої загрози нашій безпеці?» — сказав дипломат.

Він додав, що «згуртованості немає, коли люди користуються чужими коштами».

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Йдеться про фонди ЄС, спрямовані на скорочення економічного та соціального розриву між регіонами.

Україні можуть надати кредит до 45 млрд євро

Причиною дискусії стали додаткові фінансові потреби України наступного року. Загалом Києву необхідно близько 70 млрд євро.

Очікується, що близько 25 млрд євро можуть надати партнери, зокрема Канада та Японія. Ще до 45 млрд євро планують залучити у вигляді європейського кредиту.

За даними видання, Угорщина, Чехія та Словаччина хочуть отримати виняток і не надавати гарантії за цим кредитом — так само, як це було передбачено під час погодження попередньої кредитної програми ЄС на 90 млрд євро.

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Одним із можливих джерел погашення нового кредиту називають заморожені російські державні активи, однак такий механізм наразі не гарантований.

Через це суперечка щодо допомоги Україні вже впливає і на переговори про майбутній бюджет Євросоюзу.

Болгарія також не хоче брати участі

Минулого тижня Румен Радев також заявив, що Болгарія не повинна долучатися до нового пакета фінансової допомоги Україні.

«Болгарія в жодному разі не може брати участь у цих 70 мільярдах», — сказав він журналістам.

Водночас Болгарія, на відміну від Угорщини, Чехії та Словаччини, брала участь у кредитній програмі ЄС на 90 млрд євро, погодженій раніше на 2026–2027 роки.

Радев заявив, що війна виснажує європейські економіки та посилює соціальну напруженість і політичну нестабільність. Він також закликав до якнайшвидшого завершення війни, заявивши, що, на його думку, її результат «не буде досягнутий військовими засобами».

ЄС шукає ще 70 млрд євро для України у 2027 році

Потреба в новому фінансуванні виникла через те, що чинних планів ЄС виявилося недостатньо. На саміті Володимир Зеленський заявив, що війна 2027 року може коштувати Україні близько 155 млрд євро, і попросив партнерів знайти щонайменше ще 70 млрд євро на оборону, озброєння та стійкість держави.

Раніше Брюссель розраховував, що вже погоджений кредит на 90 млрд євро покриє близько двох третин потреб України на 2026–2027 роки, а решту профінансують інші союзники. Однак ці розрахунки виходили з припущення, що війна завершиться 2026 року.

Тепер у ЄС розглядають два основні варіанти: нові спільні запозичення або використання близько 210 млрд євро заморожених активів Центробанку РФ. Водночас швидкого рішення щодо російських активів у Брюсселі поки не очікують через юридичні та фінансові ризики.

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