Нові "червоні лінії" НАТО можуть перетворити Україну на нейтральну зону

Після останніх провокаційних прольотів російських дронів над Польщею та Румунією НАТО готує нові «червоні лінії». Експерти попереджають, що це може поставити Україну в позицію фактичної нейтральної зони між альянсом і Росією.

Про це повідомляє видання The Independent.

Зазначається, коментарі надали аналітики та політичні експерти, а офіційні заяви зробили лідери Польщі, Румунії та ЄС.

Минулого тижня над Польщею було зафіксовано проліт 19 російських безпілотників, частину з яких збили польські та натівські літаки. Це спровокувало занепокоєння в альянсі щодо меж його «червоних ліній», тобто меж, перетин яких сприймається як серйозне порушення. Прем’єр-міністр Польщі назвав ситуацію найнебезпечнішою з часів Другої світової війни.

Кілька днів потому ще один дрон порушив повітряний простір Румунії. Румунські F-16 стежили за ним близько години, але не збили, і дрон повернувся до України. Український президент Володимир Зеленський назвав інцидент навмисним розширенням війни з боку РФ. Керівник зовнішньої політики ЄС Кая Каллас охарактеризувала проліт як «неприйнятне порушення суверенітету».

Росія заявила, що дрони збилися з курсу через радіоперешкоди, а НАТО обмежилося засудженням «безвідповідальних дій». У відповідь на провокації розпочато операцію «Eastern Sentry» з розгортання військової техніки вздовж східного флангу альянсу — біля кордонів Білорусі, Росії та України.

Аналітики звертають увагу на парадокс: посилення присутності НАТО на сході Європи чітко визначає, де проходить кордон безпеки, і фактично перетворює західну Україну на «нейтральну зону». Такий стан може бути вигідним для Кремля, оскільки зменшує прямий захист України, одночасно послаблюючи моральний дух українських військових та цивільного населення.

У США деякі політики, зокрема сенатор Ліндсі Грем, визнають переваги послаблення російської армії через «опосередковану війну», не залучаючи американських військ безпосередньо. Проте для України це може означати відчуття, що Захід готовий лише підтримувати, а не дозволити перемогу.

В експертних колах наголошують: будь-яка нова «червона лінія» має бути чітко визначена та підтримана діями. Якщо Кремль виявить слабкість у реагуванні НАТО, ситуація може погіршитися, а Україна опиниться під подвійним тиском — із боку агресора та обмеженої міжнародної підтримки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив думку, що дрони РФ в Польщі «могли бути помилкою». Варшаві така заява не дуже сподобалася.