Нові цілі Путіна та заяви Столтенберга: головні новини ночі 30 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 30 червня:
- Російський диктатор Володимир Путін досі не хоче публічно визнати, що плани РФ щодо захоплення України провалилися і продовжує стверджувати, що так звана "спецоперація", тобто війна, "йде по плану». Водночас Путін вже не говорить про "денацифікацію" всієї України, а лише про Донбас. Це свідчить про те, що диктатор скоріш за все зменшив апетити і намагатиметься захопити лише Донеччину та Луганщину. Читати далі –>
- Нова структура сил НАТО, які з’явилася після погодження у Мадриді лідерами країн Альянсу, передбачає створення військових спроможностей чисельністю 300 тисяч військовослужбовців. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Читати далі –>
- Коментуючи недавній масований ворожий обстріл, під час якого російські окупанти випустили до ста ракет, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зауважив, що така надмірність може свідчити про те, що у Кремлі не задумуються про повоєнне майбутнє. Читати далі –>
- Світ не має права забувати про війну та має підтримувати Україну до її перемоги. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Читати далі –>
- Пропонуємо подивитися на наслідки ракетного обстрілу торгового центру, в якому перебувала понад тисяча мирних людей. 27 червня росіяни цинічно обстріляли торговий центр "Амстор" у Кременчуці, в якому перебувала понад тисяча цивільних людей. Внаслідок ракетного удару будівля повністю зруйнована. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради