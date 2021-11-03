Нові міністри від “Слуги народу”: що відомо про кандидатів на посади в уряді

Нові міністри від “Слуги народу”: що відомо про кандидатів на посади в уряді

Голова уряду Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради про призначення нових членів Кабміну.

Фракція президентської партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України висунула своїх кандидатів на вакантні посади в уряді, які звільнилися після прийняття сьогоднішніх відставок. Нових очільників пропонують призначити у трьох міністерствах - економіки, з питань стратегічних галузей промисловості та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, голова уряду Денис Шмигаль уже вніс кандидатури на розгляд парламенту.

Кандидатом на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості “слуги народу” пропонують головного митника країни Павла Рябікіна.

Головою Держмитниці він працює з листопада 2020 року. Раніше, з березня 2017 року Рябікін займав посаду гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль", свого часу був одним із ключових кандидатів у міністри інфраструктури.

Павло Рябікін відбув три каденції у парламенті — двічі (у 2000-2002 та у 2002-2005 роках) він обирався до Ради як безпартійний, у 2012-2014 роках - від партії "УДАР". У 2014-2015 роках він перебував на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Очолити міністерство економіки та стати першою віцепрем’єр-міністеркою може Юлія Свириденко, заступниця голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

У її чиновницькій кар’єрі — посада першої заступниці голови та виконувачки обов’язків голови Чернігівської ОДА у часи президента Порошенка. За президентства Зеленського вона була заступницею та першою заступницею міністра розвитку економіки. Від травня до вересня 2021 року Юлія Свириденко була представницею держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз".

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Народна депутатка Ірина Верещук претендує на посаду віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У Верховній Раді вона входить до комітету з питань нацбезпеки і оборони, мала амбіції очолити Міністерство оборони.

Ірина Верещук також змагалася на місцевих виборах 2020 року за посаду мера Києва, але отримала підтримку лише 5,44% виборців.

Нагадаємо, на засіданні фракції політичної партії “Слуга народу” у Верховній Раді у понеділок, 1 листопада, було прийнято низку рішень, які стосуються кадрових призначень.

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