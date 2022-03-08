Нові обмеження проти Росії та заяви Кислиці: п'ять головних новин за ніч

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П'ять головних новин за ніч:
- Росія, яка пішла війною проти України, захлинається в санкціях. Країни світу та міжнародні організації запровадили вже 5800 різних видів обмежень проти РФ. Таким чином Росія стала країною номер один у світі, проти якої запроваджено найбільше санкцій. Читати далі –>
- Японія, в якої вже розпочався день 8 березня, запровадила санкції проти громадян та компаній Росії та Білорусі. Усі вони причетні до оточення президента РФ і всі разом працюють на "машину", яка й запустила війну Росії в України. Читати далі –>
- Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки для України під назвою "Фінансування виходу з надзвичайної економічної ситуації в Україні" або "Вільна Україна". Читати далі –>
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста надати Україні допомогу з вивезення багатьох тисяч трупів російських солдатів, що розкладаються на полях України. Читати далі –>
- Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця порадив представникам Росії, зокрема міністру закордонних справ лаврову, який нібито "обґрунтував" у Twitter вторгнення в Україну, звернутися за психіатричною допомогою. Читати далі –>
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