Нові переговори: Рубіо зустрінеться з радниками України та Європи з питань безпеки

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо у четвер, 21 серпня, проведе переговори з радниками з національної безпеки України та низки європейських країн. Темою буде розробка гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє The New York Times.

«Державний секретар і радник з національної безпеки зустрінеться в четвер зі своїми європейськими колегами, щоб просунути мирний процес, який досі не мав значного прогресу», — ідеться у матеріалі The New York Times.

Цю зустріч представник адміністрації Трампа, на якого посилаються журналісти, назвав «делікатними дипломатичними переговорами».

«Рубіо повинен буде переконати європейців, що мінливий Трамп дотримається свого зобов’язання допомогти їм захистити Україну, не роблячи цього під прапором НАТО», — пише видання.

Представник адміністрації заявив, що переговори визначать «як можуть виглядати гарантії безпеки» перед потенційною зустріччю Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Наприклад, в обмін на припинення Росією бойових дій, пакт про безпеку може включати зобов’язання США надати повітряну підтримку будь-яким операціям під керівництвом Європи, якщо російські війська відновлять наступ. Також він може містити зобов’язання США надати допомогу в галузі спостереження та розвідки для підтримки місій в Україні, а також військово-морські сили для захисту Чорного моря.

Ще одна складова переговорів — юридична сила гарантій безпеки, яка включає питання про схвалення конгресом США.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.

За словами президента, гарантії безпеки можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів. Одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.

Союзники розглядають також можливість надати гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО, але поза межами Альянсу.