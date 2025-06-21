Нові переговори у Стамбулі: Зеленський відреагував на пропозицію РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Росія затягуватиме з переговорами у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій. Україна ж залишається в складній ситуації вибору.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Стамбул „русскіе“ точно будуть тягнути — для відтермінування санкцій і так далі. А ми будемо дійсно в складній ситуації вибору — продовжувати ось так, або йти іншом напрямком», — прокоментував президент.

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Нагадаємо, третій раунд переговорів у Стамбулі щодо війни за участю України та Росії може відбутися після 22 червня. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

З її слів, в рамках третього раунду переговорів російська делегація планує обговорити український та російський меморандуми із пропозиціями щодо врегулювання повномасштабної війни.

Зеленський заявив, що переговори з Росією можуть продовжитися після завершення складного процесу обміну полоненими. Саме від нього залежить подальший діалог.

2 червня у Стамбулі відбулась зустріч делегацій України й Росії другого раунду мирних переговорів. Вони тривали всього годину, проте сторони встигли досягти певних домовленостей. Володимир Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі заявив, що очікує «звільнення ще більшої кількості військовополонених».

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