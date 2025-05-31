Нові перемовини у Стамбулі вкрай небезпечні для України: дипломат пояснив, чому він так вважає

керівник Центру дослідження Росії, колишній очільник МЗС України Володимир Огризко / © УНІАН

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Нові переговори у Стамбулі вкрай небезпечні для України.

Таку думку в інтерв’ю Radio NV висловив керівник Центру дослідження Росії, колишній очільник МЗС України Володимир Огризко та пояснив, чому він так вважає.

«… З того боку (з боку РФ — ред.) робитимуться всі кроки для того, щоб ці переговори насправді не відбулися. І от цей крок останній з боку Росії якраз є свідченням того, що вони не хочуть вести переговори. Що означає, що делегація України приїжджає до Стамбула, не розуміючи теми розмови. Це означає, що російська сторона прочитає нам лекцію про те, що таке Україна, що таке Древня Русь, що таке печеніги і сармати. І після цього перейде до того, що тепер ми вам зараз це розказали, і ви, будь ласка, реагуйте. Оскільки реагувати ми не зможемо, тому що ми не розуміємо в деталях те, що буде сказано. Ми повинні взяти паузу для того, щоб підготуватися. Отак традиційно відбувається під час переговорів. Це в першу ж секунду буде використано російською пропагандою для того, щоб сказати, ви бачите, ми ж приїхали з хорошими пропозиціями, а українці не готові їх обговорювати», — зазначив він.

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За словами Огризка, росіяни зараз кажуть, що нам треба час для того, щоб з цими документами познайомитися. Ну так, це справді потрібно, щоб мати якусь позицію.

«В кінцевому рахунку позицію визначають не представники, які входять в делегацію, а визначає політичне керівництво країни. Зеленський, РНБО, і так далі, і так далі за списком. То для цього треба буде знову-таки повернутися до Києва, провести відповідні консультації, і це знову-таки займе час. А Росія цього і хоче, бо вона продовжить на війну, розповідаючи, що вона веде переговори з нами», — сказав він.

Як зазначив дипломот, це, власне, банальна схема, яка очевидна для всіх.

«Чому американці нас змушують їхати, щоб ми просто послухали те, що нам в червовий раз розкажуть? Ну, для того, щоб сказати Трампу, щоб Трамп міг сказати, що так, я натиснув на всіх, щоб вони сіли за стіл переговорів. От, власне, і все», — резюмував він.

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Що передувало

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня. Лавров також заявив, що російська сторона нібито завершила роботу над так званим меморандумом щодо мирного договору з Україною, який на зустрічі представить помічник президента Росії Володимир Мединський.

Україна готова знову зустрітися з делегацією РФ в Стамбулі наступного тижня, але потрібна «конструктивна дискусія».