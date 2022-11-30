Нові підтвердження хвороби Паркінсона у Путіна: що помітили ЗМІ на зустрічі диктатора з Токаєвим

Стан здоров'я російського тирана вже давно є джерелом припущень.

Під час переговорів у Москві з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим у російського диктатора Путіна судомно смикалися ноги – це симптом хвороби Паркінсона.

Про це пише британське видання The Sun.

На кадрах видно, як його ноги тремтять, а сам диктатор стукає ступнями, коли вговорить про "особливе значення" зустрічі.

Фото: thesun.co.uk

Крім того, Путін стискав праву руку лівою під час переговорів - через кілька місяців після того, як він шкутильгав по червоній доріжці в Ірані з правою рукою, яка мляво висить біля нього.

Також журналісти помітили, що коли Токаєв вітався з Путіним, він, здається, навмисне відводив очі від розпалювача війни.

Казахстан роздратував російського диктатора, дозволивши десяткам тисяч чоловіків, які рятувалися від призову на військову службу, шукати безпечного притулку в країні. Також Токаєв не надав Росії бажану підтримку у війні в Україні.

"Ми не повинні дозволити братнім російському і українському народам розійтися на десятки чи сотні років із взаємними незагоєними образами", – сказав Токаєв Путіну минулого тижня на конференції з безпеки у Вірменії.

Президент Казахстану вимагав "спільного колективного пошуку формули миру" в Україні.

У виданні нагадали, що раніше отримали доступ до шпигунських документів, які підтвердили, що Путін дійсно має ранню стадію хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози.

Стан здоров'я російського тирана вже давно є джерелом припущень - західна розвідка припускає, що Путін серйозно хворий.

Нещодавно диктатора сфотографували з можливими слідами від внутрішньовенного введення на тильній стороні долоні - на тлі чуток, що він хворий на рак і нестерпний біль.

Кремлівські чиновники завжди заперечували, що з їхнім президентом щось не так.

Нагадаємо, Путін сильно кашляв та не міг завершити речення під час виступу на шостому саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії. У Мережі одразу заговорили про погіршення про здоров’я Путіна.

Російський політолог Станіслав Бєлковський раніше розповідав, що Путін активно користується різними косметологічними процедурами.

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