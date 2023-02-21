Нові погрози Україні і ядерний шантаж: про що говорив Путін перед Федеральними зборами

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ.

Кремлівський диктатор озвучив головні тези пропаганди РФ: звинуватив Україну й Захід у розв'язуванні війни і пригрозив світу глобальним конфліктом. Крім того, він оголосив про припинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і заявив про підготовку до ядерних випробувань.

ТСН.ua зібрав основні тези виступу Путіна.

"Росія ні на кого не нападала"

Путін в найкращих традиціях кремлівської пропаганди звинуватив Захід і Київ у розв'язанні війни на Донбасі.

Президент нагадав, що РФ в грудні 2021 року направила США і НАТО ультиматум щодо не розширення НАТО, який на Заході відхилили. Путін же назвав це "відмашкою" для "реалізації агресивних планів" України й Заходу.

"Тоді остаточно стало зрозумілим, що "відмашка" на реалізацію агресивних планів дана і зупинятися вони вже не збираються. Загроза зростала, до того ж щодня. Інформація, яка надходила, не залишала сумнівів, що до лютого 2022 року все було готове до чергової кровавої каральної акції на Донбасі", - сказав він.

За словами президента РФ, "це вони розв’язали війну, а ми використовували силу і продовжуємо її використовувати, щоб цю війну зупинити".

Кремлівський диктатор вкотре заявив, що "не воює з народом України", а українці начебто стали заручниками "київського режиму та його західних господарів".

Також він повторив свою улюблену тезу, що Захід начебто прагне "відірвати від Росії" українські території, які Путін вважає "історично російськими".

Погрози окупувати нові території

Російський диктатор пригрозив ескалацією у війні і окупацією нових територій, якщо Україна отримає далекобійну зброю. За його словами, військові поставки Києву не переламають хід бойових дій в Україні, а лише ускладнять ситуацію.

"Одна обставина має бути зрозуміла для всіх: що більш далекобійні західні системи будуть прибувати до України, то далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів", - заявив Путін.

Також він наголосив, РФ має намір "крок за кроком вирішувати" свої завдання у війні, хоча й визнав нинішній час "складним".

"Захід провокує глобальне протистояння"

Путін звинуватив Захід у спробі перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння".

"Еліта Заходу не приховує свої цілі - завдати Росії стратегічну поразку, покінчити з нами раз і назавжди. Тобто Захід має намір перевести локальний конфлікт у фазу глобального протистояння. У цьому випадку йдеться вже про існування нашої країни. Але Захід також не може не надавати собі звітність про те, що перемогти Росію на полі битви неможливо. Тому веде проти нас все більш агресивну інформаційну атаку", - висловився кремлівський диктатор.

Договір про стратегічні наступальні озброєння

Очільник Кремля заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який передбачає обмеження ядерних озброєнь.

Він підкреслив, що країна-агресор не виходіть із договору, а саме призупиняє свою участь.

“Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу. Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Ну, слава Богу. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки”, — сказав Путін.

Анонс ядерних випробувань

Путін звинуватив США у підготовці випробувань ядерної зброї і пригрозив провести такі випробування в РФ.

За твердженням Путіна, США буцімто "розробляють нові типи ядерних боєприпасів". Тож, президент РФ пригрозив провести випробування, якщо це зроблять Штати.

"Якщо США проведуть випробування нових видів ядерних озброєнь, РФ зробить те саме, паритет має бути збережений", - наголосив він.

"Гармати замість масла"

Путін вирішив заспокоїти росіян, що РФ начебто не має мети розвивати оборонну промисловість на шкоду економіці. При цьому він використав висловлювання "гармати замість масла", яке належить соратнику Гітлера Рудольфу Гессу.

"Є такий стійкий вираз: "гармати замість масла". Оборона країни, звичайно, найважливіший пріоритет, але вирішуючи стратегічні завдання у цій сфері, ми не маємо повторювати помилок минулого, не маємо руйнувати власну економіку", — сказав Путін.