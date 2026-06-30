Нові правила ЄС для українців: Мадяр відповів, чи прийме Угорщина чоловіків призовного віку

Петер Мадяр. / © Associated Press

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Угорщина не підтримує пропозицію Європейського Союзу про те, що українським чоловікам призовного віку не слід надавати тимчасовий захист.

Про це заявив угорський прем’єр Петер Мадяру парламенті, повідомляє «РБК.Україна».

Під час парламентського засідання депутат від партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї поцікавився у Мадяра, як він ставиться до пропозиції Єврокомісії не надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, якщо вони не мають дозволу на виїзд з країни через військові обов’язки.

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Своє запитання Тороцкаї аргументував тим, що Будапешт має висловити свою позицію, бо в Закарпатській області проживає угорська громада, яка постраждає від цього. З його слів, таких чоловіків можуть відправити «за понад 1000 кілометрів від рідної землі на фронт» як «гарматне м’ясо».

Своєю черго, Петер Мадяр відповів, що позицію Угорщини вже було озвучено на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі. Міністр внутрішніх справ Габор Посвай заявив, що вони і ще кілька країн не підтримують пропозицію Європейської комісії.

Мадяр наголосив: навіть якщо нові правила будуть схвалені на рівні ЄС, то набудуть чинності орієнтовно у березні 2027-го. Водночас це не позбавить Угорщину права самостійно надавати статус біженця людям, які прибувають до країни, рятуючись від війни або мобілізації.

«Кожен угорський співвітчизник може розраховувати на уряд „Тиси“ як тут, так і за кордоном», — заявив Мадяр.

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Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія виступила з пропозицією подовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до березня 2028 року. Однак є виключення щодо новоприбулих чоловіків 23-60 років, які підлягають мобілізації. У Євросоюзі наполягають, що нова пропозиція стосується не чоловіків, а саме — військовозобов’язаних українців.

Дата публікації 17:36, 26.06.26 Кількість переглядів 37 Чоловікам почнуть відмовляти?! ЄС готує скандальну правку для українських біженців

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